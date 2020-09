Mami presenta il suo primo singolo “Non voglio stare su Meetic”

Da domani sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “Non voglio stare su Meetic”, il singolo d’esordio della cantautrice vibonese Mami.

Il brano “Non voglio stare su Meetic” vuole coinvolgere l’ascoltatore ed accompagnarlo su alcune riflessioni, con un approccio ironico e leggero, riguardanti le relazioni umane nei tempi moderni, basate principalmente sui social networks.

Mami descrive così il suo singolo: “L’arma vincente sull’amore del 21esimo secolo sono il mouse del pc e il dito che scrive sullo smartphone? Questa è la domanda che ha fatto nascere in me l’esigenza di scrivere questo brano.” – continua la cantautrice – “Il testo della mia canzone vuole far riflettere, in modo ironico, sulla nostra evoluzione umana e, soprattutto, sulla complessità nel socializzare e nel comunicare nei tempi moderni. Abbiamo perso il piacere di un incontro in presenza? O ancora no? Forse, per tornare a goderne a pieno, basterebbe tornare a parlare senza digitare.”

Il brano è stato registrato a Vibo Valentia al dDRecords Studio mentre l’arrangiamento e la produzione è affidata al Maestro Clemente Ferrari, noto nel circuito discografico per aver collaborazioni artistiche di rilievo come Max Gazzè, Fiorella Mannoia e molti altri.

Il singolo verrà accompagnato da un videoclip realizzato dal produttore e regista Giovanni Ferraro detto Marvin, che sarà pubblicato prossimamente sul canale ufficiale dell’Artista.