XXL è il secondo singolo di Mezzalibbra

un brano che affronta il delicato problema del body shaming





XXL è il nome del secondo singolo di Mezzalibbra, uscito pochi mesi dopo il suo singolo d’esordio “Cometa”. Questo brano vede l’impiego di sonorità Funky, Soul e R&B, rendendolo fresco e orecchiabile, rimarcando il testo, diretto ed efficace, che affronta il problema del body shaming.

Infatti, già il titolo (XXL), rappresenta il peso delle parole che va a schiacciare la persona presa di mira. Il messaggio che si vuole inviare è quello dell’accettazione del proprio corpo, senza dare importanza alle parole che le persone possono sputare con cattiveria e ignoranza.

Non bisogna essere mai come ti vorrebbero gli altri!

Davide Corneli, in arte Mezzalibbra, inizia gli studi di canto da bambino per poi appassionarsi al basso e infine anche alla chitarra. Nel corso degli anni ha suonato in vari gruppi, festival e club per poi iniziare ad avvicinarsi alla scrittura delle proprie canzoni all’età di 18 anni, appassionandosi anche alla poesia. Il nome d’arte Mezzalibbra ha un significato profondo che rimanda al suo legame con la natura e le sue origini in cui trova massima ispirazione per le sue composizioni.

A Novembre del 2019 pubblica il suo primo singolo “Cometa” con la produzione artistica di Cristiano Romanelli (UMMO) e inizia ad avere subito degli ottimi riscontri di pubblico e critica. Moltissime le interviste e recensioni in web magazine nazionali.

All’inizio del 2020 si ufficializza la band con Alexander Rotella alla batteria, Gianji (Francesco Nallira) alla prima chitarra e Nicotina (Emanuele Di Domenico) alla seconda chitarra; band che lo accompagna nei live in giro per club e che contribuisce alla realizzazione del secondo singolo “XXL” attualmente in promozione nazionale.

https://m.facebook.com/mezzalibbra/

https://www.instagram.com/_mezzalibbra_/

https://open.spotify.com/artist/1jIuF1A7D0x3qgsXTdTZ2o

