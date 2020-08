The Bravo “Un tuffo in Salento”

in promozione il nuovo singolo del duo salentino





“Un tuffo in Salento” è il nuovo singolo del Duo Artistico salentino “The Bravo”, formato dai fratelli Andrea e Simone Cassano. La canzone è stata composta sull’onda emotiva della richiesta ricevuta dai fratelli Cassano, da parte di amiche residenti nel Nord Italia che si erano viste annullare l’Erasmus all’estero a causa del Coronavirus, di trascorrere qualche giorno di vacanza in Salento abbinando al piacere del viaggio anche la cultura del territorio.

Il brano narra la voglia di estate, di mare e divertimento ma, allo stesso tempo come si evince nel videoclip, è attento alla responsabilità che questo periodo impone dopo il lockdown e mostra i “The Bravo” in veste di consapevoli eredi della cultura di uno dei territori italiani unici al mondo per storia, miti, leggende, archeologia, architettura e per ricchezza e bellezza della varietà paesaggistica. Quindi non solo movida giovanile nel ritmo che tocca il caldo dell’estate e accarezza la pelle con il mare cristallino del Salento su un beat potente e ballabile, ma anche voglia di un turismo dinamico del territorio che ha fatto guadagnare al videoclip il Patrocinio della Provincia di Lecce, del Comune di Lecce, del Comune di Gallipoli, del Comune di Castrignano del Capo (Santa Maria di Leuca) e del Comune di Castro.

Le immagini del video rendono tutta l’emozione che suscita il territorio con il barocco salentino (Basilica di Santa Croce a Lecce), la storia (Anfiteatro Romano di Lecce), i luoghi mozzafiato dove lo Ionio si unisce all’Adriatico a Santa Maria di Leuca, la litoranea costiera di Castro ed a tanti altri posti di una bellezza incredibile. Il videoclip propone un’alternativa inaspettatamente divertente alle giovani amiche di Simone ed Andrea deluse dal fallimento della partenza per l’Erasmus e che invece scoprono nel Salento un turismo rispettoso della cultura e dell’ambiente senza rinunciare alla voglia di ballare e di vivere la propria giovinezza.

Dicono i The Bravo: “non ci stanchiamo mai di fare da Ciceroni per i nostri ospiti in questi tour turistici che ogni volta ci abbagliano per lo splendore della nostra Provincia di Lecce… ed ogni volta siamo sempre lieti di fare noi per primi Un Tuffo in Salento”.

