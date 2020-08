The Blind Monkeys, venerdì 7 agosto è uscito “Argini”, il primo album della band

Dal 7 agosto sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming “ARGINI”, il nuovo progetto discografico full lenght della band THE BLIND MONKEYS.

“ARGINI”, primo album dei THE BLIND MONKEYS, è frutto di un unico processo compositivo. Il titolo è filo conduttore degli otto brani e li lega, mostrando sfaccettature diverse dello stesso concetto. Concept dell’album è l’idea di limite come punto da raggiungere e superare per trovare se stessi, scoprirsi, (ri)trovare l’empatia sempre più rara tra gli individui. “Argini” è voglia di essere uomini nelle proprie imperfezioni, nei propri difetti, difficoltà, alti e bassi. Argini vuole rappresentare momenti di leggerezza e di paura, un viaggio attraverso l’ansia e i momenti più bui che conducono con fatica, pazienza e costanza a un nuovo rapporto con noi stessi, a una rinascita, che ci dona, per un momento, dopo tanta salita, una vista meravigliosa dall’alto della cima.





Spiega la band a proposito del nuovo album: «Questo album ha il sapore delle nostre idee e della nostra storia. Non c’è stato nulla di scelto a tavolino negli anni che ci hanno condotto fino a qui. Abbiamo faticato per fare con le nostre mani ogni parte del lavoro, dalla musica, ai suoni che sembrano elettronici, fino alle copertine di album e singoli. Questo album è per tutti, per chiunque voglia prendersi un momento per fermarsi, per riflettere, ma anche per sfogarsi e divertirsi, per rilassarsi e sentirsi liberi dalle pressioni quotidiane».

Di seguito la tracklist di “Argini”: “Fuoco alla polvere”, “Prisoner”, “Animale”, “Bianca”, “Argini Pt.1”, “Argini Pt.2”, “Teco”, “MerceMarcia”.

Biografia

I The Blind Monkeys acquisiscono la loro formazione stabile nell’estate 2016, composta da Federico Arduini alla voce e seconda chitarra, Paolo Malocco alla chitarra solista, Edoardo Buonfino alle tastiere, Giacomo Moroni alla batteria e Nicola Rulli al basso. Dopo più di una cinquantina di esibizioni in locali underground milanesi ed eventi, la vittoria di emergenza festival nel 2017 fa da svolta per l’abbandono di un repertorio di sole cover e arrangiamenti, improntanti su di un sound anni 70, in favore di un progetto di brani inediti. L’intento della band è fin da subito quello di sposare la tradizione del cantautorato italiano unendola all’espressività e alla potenza della musica rock, fruita live il più possibile con la costruzione di spettacoli/concerti pensati come un’esperienza unitaria. Entrata in contatto con la Bios Music ad inizio 2018, la band si chiude in studio e pubblica il primo singolo, “MerceMarcia”, con una buona risposta di pubblico. A dicembre2018 la band viene invitata da MTV ad inaugurare i nuovi studi RCA da Sony, occasione in cui registra alcune demo, prima del lancio di “Teco”, secondo lavoro inedito, uscito a gennaio 2019. “Animale”, terzo singolo, viene pubblicato a dicembre 2019. I Blind Monkeys erano stati selezionati per suonare sul palco del Firenze Rocks 2020, ma a causa dell’emergenza Coronavirus ogni decisione è stata sospesa in attesa di sviluppi futuri. Il primo album della band, dal titolo “Argini”, sarà disponibile in digitale dal 7 agosto.