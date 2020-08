Ignazio Deg “Uguali”

il nuovo singolo estivo dell’artista





Instancabile come il suo entusiasmo per la musica, e una verve sempre al top per Ignazio Degirolamo, conosciuto artisticamente come Ignazio Deg, pubblica il suo nuovo singolo estivo dal titolo “Uguali”. Il brano è stato concepito un paio di mesi fa in studio con i produttori Sure & Carcagni, compagni di viaggio per questo nuovo progetto, sesto singolo prodotto. Il beat del pezzo richiama suoni e stili della musica anni ’90, periodo molto caro e pieno di significati per Ignazio, che in questa estate 2020 ci regala un secondo singolo dopo “Estate Grande” e i suoi precedenti successi come “Il tempo che c’è”, “Presto”, “Viento nel viento” e “Voglia di the”.

Durante una serata in discoteca dall’alto della sua consolle, Ignazio guarda il popolo della notte, “In una notte senza tempo…..” (come recita nel testo) e guarda con stupore la mescolanza allegra e spensierata di queste persone accomunate dalla voglia di divertimento e dalla semplicità divivere momenti di leggerezza. Da quello sguardo attento, nasce il pensiero profondo dell’uguaglianza tra i popoli, della bellezza disarmante della mescolanza delle razze, dei colori, della fusione dei corpi, dei pensieri e delle idee. Ignazio immagina un mondo allargato, fatto di persone tutte uguali ma allo stesso tempo speciali, perché in fondo ciascuno di noi è un’identità unica, accomunata dal senso di appartenenza alla stessa specie, che inevitabilmente si riconosce nei comportamenti di uso comune. Lasciarsi andare, ballare, sorridere, abbracciarsi, respirare la stessa aria…… In un mondo globalizzato, fatto di condivisione tutto questo sarebbe la normalità. Purtroppo nella vita “reale” ci si scontra ancora con tante discriminazioni sociali, che impediscono a molti popoli di avere quelle libertà democratiche alla base della convivenza pacifica di tutti. Mai come oggi è importante far leva su un alto senso civico per quelle che sono le responsabilità in ognuno di noi. Tutti noi siamo chiamati ad un’azione, per poter andare avanti nel migliore dei modi: questo è il messaggio che Ignazio vuole trasmettere con “Uguali”, evidente anche nelle bellissime immagini del video e nella grafica di copertina curata da Giulio Guarini.

Nato in Puglia, classe ’74, Ignazio ha una creatività che fin da piccolo lo guida verso la musica ed il mondo della consolle. Negli anni ’90 inizia a collaborare con diverse radio locali come speaker radiofonico e successivamente intraprende il ruolo di vocalist in varie discoteche della Puglia, per poi spostarsi in tutta l’Italia. Proprio in quegli anni nasce il nome d’arte di Ignazio Deg. Scoperto dal talent scout Marco Gollini, coltiva in quel periodo la passione per la scrittura dei testi ed inizia un cammino che lo porta a diverse collaborazioni con artisti di fama internazionale.

Oltre alla musica Ignazio si dedica alla sua professione di giornalista pubblicista e consulente di comunicazione, settore che lo lega comunque alla musica con progetti di promozione. Un professionista a tutto tondo che oltre al talento dimostra la capacità di guardare in profondità l’essere umano, trasformando le emozioni con il suo lavoro musicale. Tutto questo senza abbandonare mai il sorriso che lo caratterizza e la voglia di pensare in positivo ad un futuro migliore.

