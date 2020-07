Salba , “Come x Sempre”,

il nuovo singolo dalle sonorità Synth Pop





Il cantautore siciliano Salba, che durante la quarantena ha composto l’emozionante “Canzone sul balcone”e “Vivo solo”, torna alla ribalta, più grintoso che mai, con il suo nuovo singolo “Come x Sempre”.

“Come x Sempre” è il nuovo singolo di Salba, pubblicato da Sonos Music Records e disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da venerdì 3 luglio.

Dopo il grande successo avvenuto con “Canzone sul balcone” e “Vivo Solo”, quest’ultima selezionata dalla commissione di Musicultura 2020 per le Audizioni Live a Macerata, Salba torna a far parlare di sé e della sua musica. Oggi il cantautore siciliano porta un nuovo messaggio al grande pubblico, e lo fa con una vera Hit estiva dalle sonorità SynthPop.

Il brano è stato prodotto e registrato da Antonio Polidoro al Blap studio di Milano che ha ospitato artisti come Francesco Gabbani, Arisa, Elodie, Fast animal and slow Kids.

“Come x Sempre” è il risultato di un’attenta ricerca di suoni da parte dell’artista che, in maniera sempre più concreta, tende a un progressivo perfezionamento del proprio stile, mescolando il cantautorato alla musica elettronica.

La musica di Salba è in evoluzione, come afferma l’artista: “è principio e fine dei molteplici mondi esplorati nel corso della mia carriera sino ad oggi”. Il nuovo brano nasce in un momento di profonda riflessione e introspezione del cantante che, prima e durante il lockdown affina il proprio modo di scrivere e raccontarsi, puntando a regalare immagini che possano colpire chi ascolta, facendo vivere i viaggi del cantautore. Cambia anche il rapporto di Salba con i sintetizzatori e le drum machine, che adesso si rivelano elementi centrali nella sua produzione musicale.

“La vita mi spinge ad esprimermi, e la musica mi aiuta a farlo – afferma il cantante – voglio arrivare lontano e, passo dopo passo, mi rendo conto di essere sempre più vicino a chi mi ascolta. Ho fatto un viaggio dentro me stesso, il tempo giusto per dedicarvi un’altra parte di me. “Come x Sempre” è una danza, è vita vissuta, è magia”.

