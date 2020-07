“Prayer”, la preghiera digitale di Think! – @whitedolphinrecords

E’ uscito sulle piattaforme di musica digitale,”Prayer”, il nuovo digital 45 del progetto elettronico di THINK!

Per alcuni pregare significa rivolgere a Dio il proprio pensiero. Anche se questa cosa è vera, in realtà credo che esistano diversi modi di pregare e che le migliori preghiere nascono dai nostri gesti. E il caso di questa traccia rilasciata dal progetto elettronico THINK.





Pubblicato dalla net label White Dolphin Records, “Prayer” è un concentrato e introverso viaggio musicale all’ interno dell’ anima, grazie ad una maggiore consapevolezza delle proprietà benefiche della musica e a una più profonda conoscenza del subconscio.

BIO : THINK è il nuovo progetto solista di Marco Menazzi, artista poliedrico ed ex chitarrista di gruppi come Flexy Gang, Blue the King ,Crash e Devya. Vincitore del Festival di Recanati assieme ai Blue the King nel 1999 e facendo un tour italiano con i Crash aprendo come spalla ai “The The” e ai “Curve”, Marco con il progetto THINK , si concentra alla produzione sintetica pubblicando nel 2019 il suo primo album “EVERY THINK IS REAL”.

“Sono solo suoni, ritmi e alchimia.

Lasciare l’immaginazione a melodie e fusioni sonore.

Cantare con il pensiero per chi non ha voce.

Suonare con il pensiero per chi non ha mani.

A chi vuole bene anche se non ha il cuore.”

“Prayer” è disponibile in anteprima su Bandcamp e su altri digital music store.

Link digital45 : https://whitedolphin.bandcamp.com/track/prayer

Music By THINK

Paint : Marco Menazzi

Art Work : Digitroniks Corporation

Etichetta : White Dolphin Records

© White Dolphin Press/Digitroniks Corporation 2020