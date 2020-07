Le produzioni Chiptune e Darkwave della “Ramkard” – @whitedolphinrecords

Nata nel 2007 a Udine , all’ interno dell’ Ass. Culturale “PsychoElecttroDermina“,con all’ epoca “Presidente” Francesca Mombelli (in arte Yaari Technicolor), la “sezione” , si occupa di produzioni musicali prodotte da videogame consoles e micro calcolatori a 8 bit ,insieme ai relativi e conosciuti homebrew della scena chiptune e della micromusic.





La passione per la ricerca sonora ed informatica ,con la propensione ad un attitudine artistica “Industrial Dark ” ,la RAMKARD mixa nuove sonorita’ di vecchie e moderne tecnologie dell’ arte videoludica ,con un approcio oscuro e sinistro, con il fine di creare e produrre nuova musica elettronica e digital art, attraverso l’ispirazione che solo questi tipici strumenti ormai definiti “cult” della filosofia “nerd” , ci possano offrire.

I generi musicali trattati sono :Retro & Cold Wave , Synth Noir , Elettro Punk , Dark Ambient , Industrial e anche Shoegaze .

La RAMKARD cura progetti musicali e di intrattenimento basati sui video games systems & microcomputers della : Nintendo , Atari, Commodore , Apple, Sony.

Specializzati nel protocollo Nintendo la “sezione” dispone di una vasta gamma di “generazioni “delle consoles e vari dettagliati modelli diversamente modificati per la musica e per il development multimediale.

Per ricerca , studio e sviluppo macchine , si occupa di sell & exchange di retrogame , retrocomputers e sintetizzatori.

Dall’ incrocio della cultura cyber e la passione per la scena post – punk musicale, la RAMKARD ricerca artisti , bands e producers per concludere produzioni musicali : Obscure 8 Bit , Synth Noir , Cold Wave, Darkness Shoegaze , per aderire alle pubblicazioni con relative case discografiche e concorsi del settore musicale.

Diversamente, cerchiamo collaboratori con entusiasmo per attivita’ di sviluppo creativo e laboratorio technologico.

La RAMKARD interagisce con musicisti , indie game developers , Arduino lovers e personale del settore elettronico per concludere e avviare progetti di fabbricazione e produzione di APC (Atari Punk Console).

