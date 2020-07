I Desideri pubblicano “Ti voglio ancora”, il loro nuovo brano

Salvatore e Giuliano Iadicicco, meglio conosciuti al pubblico come “I Desideri”, sono un giovanissimo duo e fratelli del Sud Campania, precisamente Caserta. La caratteristica principale che contraddistingue il giovane duo teen, dagli altri artisti e non solo della loro età, è il cantare nel loro “dialetto napoletano” con un genere musicale piuttosto articolato mixando diversi generi di sonorità passando dal pop fino alla dance e al rap.

Partecipano al Wind Music Summer Festival condotto da Alessia Marcuzzi e vincendo, arrivano alla corte di Queen Maria nel pomeridiano di “Amici” di Maria De Filippi. Vengono ospitati da RTL, Real Time gli dedica un documentario, disponibile anche su dplay e Colonna sonora è comparsa nel film Fausto e furios di Maurizio Battista e Enzo Salvi.





A decretare il loro successo, l’ormai famosissimo brano “Made In Napoli” (feat. Clementino) tra cui scelto come colonna sonora del film di Luca Miniero “La Scuola Più Bella Del Mondo” con Christian De Sica e Rocco Papaleo.

Non solo “Made In Napoli” ma tanti altri brani, alcuni dei quali hanno fatto parte della colonna sonora della serie televisiva “Gomorra”. Nel 2017 firmano il loro primo contratto discografico con la Major, “Sony Music”, ed incidono il loro primo album “Uagliò”.

Un anno dopo il ritorno de I Desideri sulla scena musicale con il brano “Tu si a Regina mia” che ad oggi totalizza più di 8 Milioni di views.

Nel febbraio 2019 esce “Si cchiù bella”, e poi ancora “Na Tipa Nova” feat. Peppe Soks. A distanza di soli 2 mesi lanciano “Al buio”, un inno al romanticismo, il singolo che anticipa il loro secondo album, 96/97.

In questo 2020, mesi di lockdown e quarantena, non hanno fermato affatto la loro grinta e il loro entusiasmo, continuano a lavorare sodo, nonostante la difficile situazione. Nasce dunque il singolo dal titolo “Chesta sera”, che spopola tra i fan come tutti i loro brani e dopo l’uscita, diventa subito virale. I Desideri diventano inarrestabili e sempre più affermati, come sempre però ogni loro lavoro diventa sempre un nuovo inizio ed esperienze di vita. Vantano collaborazioni con artisti come Geolier, Livio Cori, Mostro, Clementino, Peppe Soks e Daniele cosmic. Sempre in questo difficile 2020, non potendosi esibire live e non volendo perdere il caloroso contatto “anche se solo virtuale” con i loro fan, viste ancora le restrizioni che si prevedono per i concerti, il duo regala emozioni in un’altro modo, incidendo quindi un nuovo brano dal titolo “TI VOGLIO ANCORA”.

Il duo regala emozioni in un altro modo, incidendo quindi un nuovo brano dal titolo “TI VOGLIO ANCORA”. Prodotta da Ames e scritta da Giuliano, Salvatore Desideri e Semeeno, ispirato dal brano di Juanfran- COMO LLORA, un brano Dancehall \ Sad Pop. Dopo “CHESTA SERA” ripropongono di nuovo un brano passionale e romantico. Il ritornello è stato spoilerato su Tik Tok dove conta già 500 Tik Tok. Una storia romantica, dove una coppia si lascia e lui non riesce a fare a meno dell’assenza della sua lei. Un brano passionale e allo stesso tempo romantico, che unisce l’italiano con un dolce e pulito dialetto napoletano.

Il nuovo singolo è disponibile su Spotify e tutte le altre piattaforme digitali dal 17 luglio 2020. Il video invece è stato girato in una location d’eccezione, un lussuoso hotel ad Amalfi in cui proprio la magnifica ed incantevole Costiera Amalfitana. L’uscita del video è prevista per lunedì 20 luglio 2020 su YouTube.