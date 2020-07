Hype “Mood Latino”

Tanta voglia di sole e di libertà nel nuovo singolo del giovanissimo artista





Hype, alias il giovanissimo Marco Epicoco, presenta al pubblico il suo nuovo singolo “Mood latino”.

L’estate ormai cominciata, il desiderio di lasciarsi andare e di dedicarsi alle persone amate, è il mood alla base di questo singolo dal sound ritmato. Nel brano si respira un’atmosfera positiva con tanta voglia di sole e libertà tipica delle calde serate estive. La voce pulita ma allo stesso tempo calda e matura di Marco rompe il silenzio e ci invita a ballare. Il sound melodico – latino è trascinante fin dal primo ascolto e il ritornello ti entra in testa con la leggerezza tipica delle canzoni estive. Impossibile non farsi trascinare!

Hype (Marco) è un cantante che coniuga perfettamente la leggerezza e lo spirito di un ragazzo diciottenne nato in provincia di Brindisi, unito ad un talento innato e prepotente per la musica che lo rapisce fin da piccolissimo; all’età di appena 5 anni comincia a studiare canto e da quel momento non si ferma più. Con gli anni perfeziona vocalità e tecnica e vince il primo concorso canoro all’età di otto anni, spiazzando la giuria con la sua interpretazione. Forte delle sue capacità Marco partecipa a tanti altri concorsi, come ad esempio il Cantagiro, fino ad arrivare a 12 anni al programma “Ti Lascio Una Canzone” di Antonella Clerici su Rai Uno, un’esperienza per lui davvero meravigliosa e ricca di soddisfazioni. Questo traguardo, come quello delle audizioni per X Factor, sono stati due momenti significativi per il percorso di Marco che comincia a “vedere” e respirare realtà più importanti. Allo stesso tempo impara a non mollare gli studi ed il perfezionamento, e si chiude in camera accompagnato dal suo fidato pianoforte per scrivere i testi delle sue canzoni, ispirate spesso a storie d’amore vissute in prima persona. Attento osservatore della realtà che lo circonda, sia guardando la gente che dentro se stesso, Marco ricava continui stimoli e sensazioni che trasferisce nei testi e nel suono. Il suo artista di riferimento è Tommaso Paradiso, cantautore tra i più eclettici e geniali al quale si ispira soprattutto per la composizione dei testi. Sul versante internazionale invece artisti dai quali trova ispirazione per il sound sono Bruno Mars e Charlie Puth, due fuoriclasse della panorama musicale mondiale. Ottimi punti di riferimento per un ragazzo che sta cercando di convogliare le sue esperienze trovando un identità musicale ben precisa. Hype (Marco) procede alla scoperta della vita, in tutte le sue sfaccettature, e non si ferma alle apparenze preconfezionate. “Ama andare oltre”, cercando di trovare secondo il suo punto di vista i significati alle cose che lo circondano. Come afferma in una sua dichiarazione “senza la musica le persone sarebbero diverse”, perché tramite le canzoni si ha la possibilità di rivelare grandi aspetti della vita, come l’Amore e gli altri sentimenti che animano l’essere umano, fissandoli per sempre.

Per Marco non c’è mai stato un piano B nella vita, ma solo il desiderio forte e impetuoso di essere quello che oggi è. Un cantante ed un ragazzo semplice e vero, con ancora tante cose da raccontare.

