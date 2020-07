Headlight -Timeline

l’album d’esordio della giovane band.

Un viaggio interiore per conoscersi





Timeline è un viaggio interiore, la conoscenza di sé.

Ciò che eravamo, ciò che ora siamo diventati ,i nostri errori e l’inesperienza delle prime volte.

La musica che ascoltiamo con i suoi cambiamenti. Il nostro modo di vederli.

Un viaggio che è soltanto all’ inizio. Una lampadina che si accende e le sue idee

Il singolo estratto dall’album in promozione radiofonica è This love Sentimenti contrastanti. L’accecamento provocato dall’amore che veste la consapevolezza e la rassegnazione alla supremazia dello stesso.

Ma è la speranza a fare da contorno al tutto e a ricordarci che a volte basta alzare semplicemente gli occhi al cielo per sentirsi meno soli.

La band si forma ufficialmente nel tardo inverno del 2016 ad Ortona, piccola città della costa abruzzese dopo un fortuito incontro musicale.

I quattro giovani ragazzi:

Domenico D’Alessandro (piano, vocals).

Riccardo Grumelli (bass, vocals).

Luca Iurisci (guitar).

Stefano Berarducci (drum).

Iniziano sin da subito a esibirsi in molti locali, eventi e contest anche al di fuori dei confini di regione dove riscontrano giudizi positivi da giurie di un notevole spessore artistico musicale.

Nel Novembre 2018 vengono invitati ad esibirsi alla Milano Music Week (MMW18), un’iniziativa promossa dal Comune di Milano,SIAE ,FIMI ,ASSOMUSICA, NUOVOIMAIE e MiBAC dove la giovane band ha potuto esibirsi sullo stesso palco di grandi nomi della musica italiana tra cui Elisa, Irene Fornaciari e tanti altri, onorati dalla presenza del Maestro Mogol.

Nel 2020 pubblicano il loro primo singolo “This Love”, brano il cui videoclip vanta la collaborazione con il noto regista italiano Giovanni Bufalini, direttore della Sezione Cinema alla Scuola Romana di Fotografia e Cinema e successivamente l’album d’esordio dal titolo Timeline.

