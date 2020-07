Fuori l’album d’esordio dei D.I.Y. with Malice: “BLOW!” – @whitedolphinrecords

Pubblicato dall’etichetta alternativa White Dolphin Records ,”BLOW!”è l’album d’esordio dei D.I.Y. with Malice. Uscito in anteprima sulla piattaforma di Bandcamp il 20/03/2020, “BLOW!” è l’album d’esordio del progetto e band D.I.Y. with Malice. Registrato a Udine presso la Ramkard e pubblicato dalla label digitale White Dolphin Records, “BLOW!” è il risultato di una interazione musicale e artistica realizzata tramite “l’ online music file sharing” tra diversi artisti.





“BLOW!” è un album indie/rock strumentale. E’ un lavoro nostalgico (a livello sonoro) perché pieno di reminescenze ed influenze di altre band in un piccolo condensato, dalle atmosfere rarefatte e perennemente primaverili. Ma per niente malinconico nell’attitudine. Le chitarre baritone sono calde con un sound esasperatamente lo-fi , dove lo shimmer è il protagonista assoluto che accompagna tutte le otto traccie dell’opera.

“BLOW!” non è caos o dinamismo forsennato, ma una lucida opera psichedelica tutta giocata su contrasti tra distorsione e melodia, violenza e atmosfera, tensione e rilassamento, luce e ombra; una doppia natura che rispecchia la bellissima anomala copertina del disco (fascino incantevole o forza seduttrice?).

“BLOW!” dei D.I.Y. with Malice è disponibile sulla piattaforma di Bandcamp e su altri digital music stores.

Link Album : https://whitedolphin.bandcamp.com/album/blow

White Dolphin Press / Digitroniks Corporation 2020