in promozione il singolo di Marco Pernice





Il singolo nasce dalla contaminazione sonora tipica dello stile compositivo dell’autore, tra funk, elettronica e la cultura pop/rock alternativa. Il brano è stato prodotto interamente da Marco Pernice nel suo studio privato incidendo chitarre e voce, elaborando basi elettroniche e campionamenti, nell’intenzione di dar vita ad un sound che sia gradevole all’ascolto e ballabile allo stesso tempo.

Chitarrista, autore/compositore, cantante, produttore.

Approda allo studio della chitarra a fine anni 80 ascoltando grandi musicisti come Jimi Hendrix, Eric Clapton, Pat Metheny, John Scoffield, Vernon Reid, Steve Vai e tanti altri.

Inizia la carriera musicale a Bari tra scuola di musica, bands, concerti, festivals e produzioni discografiche nei primi anni ’90.

Nel corso degli anni ha suonato in prestigiosi festival italiani come Time Zones, Taranta Power, Bari Jazz Festival, Summer Festival, ecc … in programmi artistici che includevano artisti come Lou Reed, John Cale, Popol Whu, Uri Caine, Vernon Reid, Eugenio Bennato, Antonella Ruggiero, percorso che lo porta a seguire un master del chitarrista Mike Stern (collaboratore di Miles Davis e Jaco Pastorious negli anni 80) nel 2005.

Numerosi i passaggi radiofonici locali e nazionali, recensioni e apparizioni in TV.

La discografia di Marco Pernice è piuttosto varia in termini di stili e “generi” di musica, dal pop/rock inglese/italiano, episodi funk, suoni elettronici/house, rock strumentale.

Sempre alla ricerca di un linguaggio musicale che potesse in qualche modo unificare tutto ciò che ha ascoltato, suonato e apprezzato.

Per due mesi da Gennaio 2020 il singolo DJ KILLER è stato in classifica indie Italia e in heavy rotation nel circuito indie internazionale, soprattutto in Usa, Uk e Germania.

https://linktr.ee/marcopernicemusic

https://twitter.com/VOXPOPULIlive

https://open.spotify.com/album/4qWqUIGCzT6CsCxGDy8LHZ

Press, radio, Tv Agency

DCOD Communication By GB Play

promoradio@dcodcommunication.it

promostampa@dcodcommunication.it