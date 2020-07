Ale & Matti, Emi ed Egidio”Vieni in Italia”

Quattro giovani si uniscono ed invitano a suon di musica, a visitare ed amare il nostro grande paese.





Sulle note di Rap targato ’80, la spensierata Hit estiva di giovani emergenti con la musica nel sangue. Un brano che ci farà cantare sulla spiaggia, impreziosito da un ritornello accattivante, magistralmente interpretato dalla splendida voce di Emi.

ALE & MATTI: è un duo composto da Alessio Dezi e Matteo Melandri .

Il Duo si forma dalla voglia di emergere tra una rete di creator a colpi di like sulla nuova piattaforma TIK TOK. In un solo mese dalla prima uscita sul Social superano i 50mila Followers e oltre 3milioni di visualizzazioni. Ma non solo: I giovani Tiktokers cominciano la loro carriera con un boom di collaborazioni con attori e TikTokers già affermati nel mondo televisivo e web.

Ale & Matti pur avendo da poco debuttato sui social sembrano essere la rivelazione web del 2020. I due sognano per il futuro una carriera da Creators digitali, ma anche con passioni estranee dall’ambito, infatti il più giovane, Alessio aspira anche ad un futuro calcistico.

Egidio Ruggeri, classe 92, è un giovane cantante, spinto dalla passione inizia a studiare canto all’età di 10 anni. Sulla scia di professionisti italiani e stranieri, comincia la sua crescita artistica.

Emanuela Di Leo (in arte Emi) cantautrice, nasce nella capitale 23 anni fa. La musica è sempre stata la sua più grande passione, tanto che inizia a imitare la cantante Emila sulle note della canzone “Big Big World” ancora prima di saper parlare.

