Achelloos, il nuovo singolo è “Bravo”

Dal 10 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “BRAVO” (Distrokid), ultimo brano di Achille Luca Ioppolo, in arte ACHELLOOS, già disponibile sulle piattaforme di streaming dal 26 giugno.

Un mood estivo e leggero che accompagna e contrasta la natura autobiografica della componente testuale: “BRAVO”, ultimo singolo di ACHELLOOS, è una canzone dalla finalità introspettiva, un iter personale e catartico in cui l’autore esprime la voglia di scappare dal posto dove è nato per andare alla ricerca di nuovi stimoli ed energie. Fine ultimo di questo cambiamento è coronare il suo sogno, vivere la sua musica, lasciandosi alle spalle un passato emotivamente burrascoso e prendendo le distanze dalle finte amicizie.





Spiega l’autore a proposito del nuovo singolo: «Da questa uscita mi aspetto semplicemente che il pubblico che si riconosce nelle parole del mio testo possa trovare uno spunto per continuare a lottare per il proprio sogno mettendo da parte gli ostacoli e i drammi che la vita ci ha posto davanti».

Il videoclip di “Bravo”, diretto da Mattia Pantè, è totalmente incentrato su Achelloos, la cui figura oscilla tra momenti di sfogo in cui rappa il brano ad altri di riflessione e silenzio.

Biografia

Achelloos, al secolo Achille Luca Ioppolo, è un rapper siciliano nato a Messina il 16/05/2001. Achelloos inizia a fare musica per raccontare la sua vita e le circostanze che hanno segnato il suo destino, la voglia è quella di sfogarsi, di gridare al mondo intero la sua storia e la musica è il suo rifugio. Sin da piccolo la passione del piano e del canto, riempiono le sue giornate, che aiutano nella composizione e nell’espressione dei primi lavori, dove la vita vissuta e le sofferenze riempiono i testi delle sue canzoni. Achelloos per un lasso di tempo si ritrova in balia delle onde e quando tutto sembrava finito si ritrova per l’ennesima volta accanto la musica scoprendo così di non poterne fare più a meno. Nel 2018 pubblica il suo brano d’esordio, “Non Ritorno Più”, seguito nel 2019 da “Spacca” e nel 2020 da “Bingo”. Il suo ultimo singolo, “Bravo”, è già disponibile in digitale dal 26 giugno e sarà in rotazione radiofonica dal 10 luglio.