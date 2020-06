Ultratempo inaugura Spotify con la playlist The Ultratempo years

Ultratempo inaugura il canale Spotify con una selezione di brani dedicati ai 15 anni di storia dell’etichetta musicale, ma ci sarà spazio anche per musica per rilassarsi, lavorare, viaggiare, scoprire nuove tendenze e… talenti di ieri, oggi e domani.





«In questo momento che ci ha visti a lungo in casa, abbiamo potuto rivivere emozioni, sviluppare idee, creare connessioni, restare vicini anche se lontani. Così, abbiamo pensato di mettere insieme i nostri artisti passati e presenti, oltre ad altri musicisti e amici che sono stati invitati a contribuire con i loro progetti. Ognuno si è sentito libero di creare una colonna sonora personale, la quotidianità, la libertà, i sogni, il lavoro, le speranze, tramutando le emozioni in playlist.»

Sul canale Spotify Ultratempo, quindi, arriveranno playlist che accompagnano il pubblico in un percorso tra vari mood e stati d’animo, ma anche musica da viaggio, relax, energy e nuovi percorsi sonori alla scoperta di talenti delle varie città.

La prima playlist The Ultratempo Years – vol.1 arriva dalla selezione del team, che ha scelto una ventina di canzoni che rappresentano parte del percorso della label fino ad oggi.

Da qui, Ultratempo è pronta a ripartire con nuove idee e nuove esplorazioni… le troverete presto anche qui!

Giovane realtà nel panorama delle produzioni indipendenti, Ultratempo pubblica selezionati progetti italiani ed internazionali. I primi risultati arrivano con l’album di Capucino, che ottiene diversi riconoscimenti, ed è programmato dalle radio e tv musicali. Ottimi riscontri anche per i dischi di Daniele Tenca, cantautore rock blues. L’etichetta viene scelta anche da Stef Burns per la release dei suoi ultimi album da studio “World Universe Infinity” e “Roots & Wings”. Tra gli ultimi progetti dell’etichetta, il giovane cantautore romano Joe Balluzzo, che dopo l’album “Tra i miei colori” sta lavorando ai brani che faranno parte del nuovo album. In uscita a breve anche una versione spagnola dedicata al mercato estero.

Con l’idea di valorizzare i giovani talenti è attiva nel panorama musicale emergente, cercando di sviluppare i progetti a tutto tondo con un team di autori, musicisti, arrangiatori per valorizzare al meglio ogni produzione.

Per sottoporre il vostro progetto, inviate una breve descrizione ed un link alla vostra musica alla mail: info@ultratempo.net