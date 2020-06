Ultra su Spotify: SUNRISE TO SUNSET la playlist per “partire” bene!

Nel nostro restyling generale abbiamo pensato anche alla musica, che da sempre caratterizza la maggior parte della nostra attività, e quindi, della nostra comunicazione.

Abbiamo quindi pensato di creare un nostro canale Spotify, in cui dare spazio alle playlist che ci accompagnano durante il nostro lavoro, quello che ascoltiamo nella quotidianità, o per qualche evento particolare, i brani che ci danno ispirazione e carica mentre lavoriamo, suggerimenti per i vari momenti della giornata, e naturalmente i progetti dei nostri artisti e clienti. Durante la nostra attività creativa per scrivere comunicati stampa e articoli, creare campagne promozionali, piani editoriali, strategie personalizzate, ascoltiamo sempre tanta musica.





Potete ascoltare la prima playlist sul nostro profilo Spotify @ultrapragency

“SUNRISE TO SUNSET” – la playlist per un buon risveglio, che parte più soft e gradatamente prende ritmo, come le nostre Ultra-giornate. Iniziare bene la mattina è importante, perché è l’inizio che dà l’impronta al resto della giornata. Così abbiamo messo insieme alcuni brani, hit del passato e brani nuovi per un mix di energia, che possano accompagnarvi a colazione e nelle prime attività.

E ci entusiasma l’idea di creare una playlist ad hoc per il Cliente, quando lavoriamo su un progetto, con i brani che fanno da colonna sonora alle nostre idee e strategie, sempre personalizzate per ognuno.

Invece, per dare spazio ai nuovi artisti abbiamo creato Ultra Rising Star – le stelle di domani, una selezione di brani per scoprire le novità.

Segnala la tua musica a info.ultrapragency@gmail.com

Con oltre 120 milioni di iscritti a premium e oltre 250 milioni di utenti attivi al mese, Spotify è sicuramente una piattaforma da considerare, e sta crescendo rapidamente anche la diffusione e l’ascolto dei podcast.

Seguiteci perché sarà un viaggio coinvolgente che vi aspetterà ogni settimana con novità sonore, ideali per accompagnare ogni momento della vostra giornata con un flusso di emozioni, ricordi e uno sguardo al futuro con le novità della musica.

Buon ascolto!

Ultra – Spotify

https://open.spotify.com/user/ob8dtltl14mxuj26p7d0088jp?si=J58V3I0BThqs3wb0ThcOaw

Per collaborazioni: info@ultrapragency.com

Per invio brani: info.ultrapragency@gmail.com