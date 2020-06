JOE BALLUZZO: da oggi online il medley Tra i Miei Colori

JOE Balluzzo propone un medley acustico di tre brani tratti dal suo disco d’esordio “Tra i Miei Colori” disponibile su tutte le piattaforme streaming e store digitali (Ultratempo/Self), registrato in casa durante il lockdown insieme al chitarrista Giuseppe di Lorito.

Da oggi il contributo è disponibile sul canale ufficiale dell’artista, che proprio in questi giorni sta lavorando al nuovo singolo in uscita a settembre e sarà preceduto da alcune novità previste per l’estate. In attesa di riprendere anche l’attività live, per rimanere in contatto con i fan della sua musica e per farsi conoscere al grande pubblico, Joe ha intensificato la presenza sui propri canali social.



“Durante il lockdown ho pensato di continuare a scrivere e a suonare, un po’ anche per superare un momento particolarmente difficile, così è nato questo collage di brani tratti dal mio primo disco a cui sono particolarmente legato. – racconta Joe – Credo che in una situazione globale tanto critica dove il settore dell’arte, come tanti altri, è messo a dura prova, noi musicisti abbiamo in qualche modo il potere di concedere sollievo, fosse anche solo per la durata di una canzone. È un modo di abbracciarsi, con le dovute precauzioni e distanze, perché non siamo soli e la musica ce lo ricorda.”





Proprio in questo periodo l’artista sta completando i brani che faranno parte del prossimo album, che sarà preceduto dal nuovo singolo in autunno, e altre iniziative, tra cui la versione spagnola di Oggi è un altro giorno.