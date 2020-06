Da oggi online ‘Parigi’, cover acustica oggi suonata dai Bob Balera, ma scritta e pubblicata nel 1979 da Enzo Carella, cantautore romano scomparso nel 2017, molto amato dai componenti della band padovana.

«La discografia di questo cantautore è stata sottovalutata» – sottolinea Romeo, la voce del gruppo. «Nel suo repertorio meno conosciuto si possono trovare delle vere e proprie chicche proprio come questa ‘Parigi’, una traccia straordinariamente intensa, malinconica, ipnotica, tormentata (‘voglio bere un goccio / far la fine d’uno straccio / Io faccio il pazzo / Brucio Parigi per te / Io faccio il pazzo / ma tu non bruci per me’)»





E aggiunge: «Ci ha lasciato pezzi incredibili, impreziositi dai testi dell’autore Pasquale Panella che pochi anni dopo iniziò un lungo sodalizio artistico con il grande Lucio Battisti, contribuendo alla stesura di alcuni dei suoi dischi più belli.»

Reduci dagli ottimi riscontri ottenuti con l’album ‘È difficile trovarsi’, e il recente singolo ‘Non chiami mai’, i Bob Balera sono tornati al lavoro in studio, dopo il lungo lockdown che li aveva obbligati a interrompere il lavoro delle registrazioni del nuovo album, in uscita il prossimo autunno.

Parigi è nata a emergenza finita, un piccolo cadeau per gli amanti del gruppo che presto riprenderà l’attività live e che ora, per rimanere in contatto con gli amanti della loro musica e per farsi conoscere al grande pubblico, ha intensificato la presenza sui propri canali social.

Bob Balera è un progetto elettro-pop nato dall’idea del cantante Romeo Campagnolo, che ne forma il nucleo insieme al bassista Matteo Marenduzzo. Nel 2014, pubblicano, con positivi riscontri, il singolo “Giorno da Cicala” e il b-side “Rimbalzi”. Ne seguono molti live che vedono la band esibirsi un po’ in tutta Italia. Nel 2017, con una formazione rinnovata, pubblicano per l’etichetta padovana Dischi Soviet Studio, il primo album “È difficile trovarsi”. Il fortunato incontro con il produttore Claudio Corradini (Giusto Pio/Battiato, Righeira, Mango e altri big della canzone italiana) ha dato vita al nuovo corso della band che sta attualmente lavorando al secondo album e ha di recente pubblicato il nuovo singolo “Non Chiami Mai”. I Bob Balera sono: Romeo Campagnolo voce (ex Solaria), Matteo Marenduzzo basso (ex Riaffiora, Soviet Ladies), Antonio Marco Miotti batteria (ex Disfunzione, MiSaCheNevica), Filippo Pietrobon chitarra e Jacopo Monegato tastiere.