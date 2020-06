Anche il cantautore romano Joe Balluzzo si era unito alla challenge lanciata dal giornalista romano Stefano Mannucci, che in piena pandemia aveva proposto agli artisti di cantare e condividere sui social ‘L’anno che verrà’, l’inossidabile hit di Lucio Dalla, quasi a esorcizzare il momento buio che l’intero pianeta stava attraversando.

Da oggi il contributo è disponibile sul canale ufficiale dell’artista che proprio in questi giorni sta lavorando al nuovo singolo in uscita a settembre e sarà preceduto da alcune novità previste per l’estate. In attesa di riprendere anche l’attività live, per rimanere in contatto con i fan della sua musica e per farsi conoscere al grande pubblico, Joe ha intensificato la presenza sui propri canali social.





“Durante il lockdown sono stato un tipo abbastanza silenzioso. Come nella musica, anche nella vita le pause e il silenzio hanno il loro peso”. – spiega Joe – “Ho letto tanto, ho ascoltato nuova musica e ho scritto molto. Poi però, quando ho letto dell’iniziativa di Stefano Mannucci, che esortava gli artisti a condividere una cover di uno dei brani di storici di Lucio Dalla, artista con cui sono nato e cresciuto e che ho sempre amato, non ho saputo resistere e ho voluto partecipare insieme agli altri miei colleghi a questa meravigliosa idea che sono convinto abbia riscaldato i cuori di molti”.

Joe ha iniziato a cantare e vinto il suo primo concorso quando aveva solo quattro anni. Da allora ne è passata di acqua sotto ai ponti. Mentre si dedicava allo studio laureandosi interprete, ha portato avanti l’attività musicale, con molte esperienze e collaborazioni fino alla realizzazione del suo album di debutto Tra i Miei Colori e i recenti singoli Oggi è un altro Giorno e Stella Cadente, ora in radio, negli store digitali e su tutte le piattaforme di streaming (Ultratempo label).

Proprio in questo periodo l’artista sta completando i brani che faranno parte del prossimo album, che sarà preceduto da alcuni singoli e altre iniziative, tra cui la versione spagnola di alcuni brani.

Joe Balluzzo vive a Roma, dove lavora come interprete: parla inglese, spagnolo, francese e un po’ di portoghese. La musica entra nella sua vita molto presto. Sin da piccolo inizia a studiare pianoforte per poi passare allo studio del canto e inizia a scrivere i suoi primi brani. Firma con l’indipendente Ultratempo label con la quale pubblica il disco d’esordio “Tra i Miei Colori”. Oltre al singolo di debutto Scivola, gli altri brani estratti dall’album sono Amami per Sempre, Il Grido, Vado Via. C’è anche un pezzo “outsider”, We’ve Found Love, l’unico in inglese, un brano frizzante dalle sonorità reggae che raggiunge l’altro lato del globo, riscuotendo consensi anche in Australia e che introduce l’artista nel panorama internazionale. Gira l’Italia con la sua band dove da subito viene apprezzato per la sua timbrica particolare e la vocalità soul. Dopo singolo “Oggi è Un Altro Giorno”, arriva il recente “Stella Cadente”, entrambi accompagnati da due suggestivi video diretti da Francesco Salemme. A breve in arrivo il nuovo singolo “Scusami ma sono felice”