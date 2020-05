Sherol Dos Santos in diretta facebook per #UnitedWeStand

Mercoledì 27 maggio alle ore 18:00, in diretta Facebook, Gianluca Dotti di Wired modera il minitalk dal titolo “#UnitedWeStand: amplificare, innovare, supportare lo spettacolo dal vivo”: ospiti musicali Noemi e Sherol Dos Santos.

Gli spettacoli dal vivo, musica e teatro, sono il tema della puntata, di un settore produttivo che più di tutti crea emozioni. Che sia live in uno stadio e in un teatro o in diretta su una piattaforma streaming, l’unicità della performance artistica è la sua dimensione sociale: come evolve e si innova lo spettacolo dal vivo in una società politonale e complessa come quella del nostro tempo, pur mantenendo lo stesso appeal di sempre?





#UnitedWeStand è il quarto di una serie di appuntamenti in collaborazione tra Wired e Regione Lazio, tramite Lazio Innova, che raccontano il mondo dell’innovazione e delle startup con le voci dei protagonisti.

“Sono emozionata e felice di partecipare a #UnitedWeStand con un’artista come Noemi, tanti autorevoli esponenti del settore e due eccellenze come Wired e Lazio Innova. In un momento di crisi mondiale, è importante supportare le iniziative che cercano di darci risposte e positivamente aprirci a nuove proposte per progettare un immediato futuro nel segno della sicurezza e della cultura. Quelli della cultura e della musica sono, infatti, due tra i settori più colpiti. Per questo, insieme, tutti insieme, ce la faremo” ha dichiarato Sherol Dos Santos,

#UnitedWeStand è un’iniziativa sostenuta attraverso i fondi SIE per valorizzare le imprese associate agli Spazi Attivi di Lazio Innova o beneficiarie dei Fondi europei.

Partecipano: Simone Giustinelli (Autore e conduttore L’ultimo nastro di Krapp – Talent Working Spazio Attivo Colleferro), Francesca Calenne (Responsabile Spazio Attivo Colleferro), Massimo Bonelli (Icompany – organizzatore 1 maggio), Noemi (artista), Sherol Dos Santos (artista), Maila Sansaini (Direttore Generale NUOVOIMAIE Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori), Lorenzo Sciarretta (Delegato Politiche giovanili Presidente Regione Lazio – Lazio Sound), Katia Caselli (ATCL Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio). Mercoledì 27 maggio ore 18:00 diretta su www.facebook.com/lazioinnova e sulle pagine Facebook di Wired e della Regione Lazio.

Recentemente uscita con i singoli Pleiadi e Self Control per Instant Crush Records, Sherol Dos Santos, italiana di origine capoverdiana, si è fatta conoscere dal grande pubblico X Factor 12 dove, oltre a conquistare i live, ha convinto pubblico e critica, entrando nelle grazie di Manuel Agnelli, che l’ha anche voluta al suo fianco in Ossigeno.

