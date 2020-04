Fuori il videoclip di “Incontro Banale” il nuovo singolo di Listanera

Fuori ora il video del singolo “Incontro Banale” di Listanera, il cantautore romano, che ha scritto questa canzone ispirato da un incontro con una ragazza in un bar, un incontro distratto, fatto di sguardi, che nella testa dell’artista si trasformano in una storia d’amore, immaginaria, ma non per questo meno autentica.

Nel videoclip la vicenda di questo amore prosegue e idealmente si concretizza, e fa vedere lo sgretolarsi del rapporto, iniziato in maniera banale, ma felice, che piano piano si conclude con delle distanze incolmabili; ciò che resta forse è solo il ricordo di quell’incontro banale.





La canzone è completamente auto prodotta nell’home studio di Listanera, con l’ausilio di Luca Femia che ne ha curato il mixing ed il mastering e con la pregevole grafica di copertina elaborata dall’artista Maglio, il tutto supervisionato da AphrodtireRecords Label, casa discografica indipendente che del cantautore ne cura la distribuzione in tutti i digital Stores, un team che si stringe attorno all’innegabile talento di Daniele Bomboi alias Listanera.

Il nuovo singolo “Incontro Banale” non si discosta molto dalle sonorità esplorate nell’album di debutto uscito l’anno scorso dal titolo “1984”; anche in questo brano ritroviamo l’elettronica anni ottanta ma con sfumature decisamente più pop, le tematiche sono sempre imperniate, come in molti brani del precedente Lp, sulla malinconia e sulle occasioni mancate che la vita molto spesso ci offre.

Listanera parla di sé e della sua vita, ma la sua vita infondo infondo è la vita di tutti noi.