Ernesto Schinella in radio con il singolo “Adesso rimani”

In radio “Adesso rimani”, il singolo del cantautore calabrese classe ’97 Ernesto Schinella. Prodotto da Gianni Testa, il brano porta anche le firme di Giovanni Segreti Bruno e Francesco Graziano.

Giovane, ma con tantissime esperienze televisive Rai e Mediaset alle spalle, come “Ti lascio una canzone”,”Porta a Porta”, “Il caffè di Rai International”, “Miss Italia 2008”, “Volami nel cuore”.





Presente come attore anche in alcune fiction quali “I fratelli Benvenuti – Rete 4”, “I fratelli detective – Canale 5”. Tra le esperienze estere i concerti ad Atlantic City nel 2010 con Orietta Berti e Francesco Merola.

“Adesso rimani” è un brano scritto per ricordare che, anche dopo la più brutta delle avventure, l’amore vero può finalmente arrivare per consentire a due cuori sinceri di rompere le catene del passato e sentirsi fuori pericolo.

“Eri impaurita, amore mio, non dirmi no. Un passato che rende ogni ricordo un pericolo”. È con queste parole che inizia il testo di “Adesso rimani”. Il brano parte dalla consapevolezza che non sempre gli anni passati sono capaci di lasciare una traccia di dolcezza e serenità. A volte, infatti, capita di inciampare nelle disavventure della vita e scoprirsi improvvisamente intrappolati nella paura e nella violenza. Tuttavia dal dolore del passato si può fuggire per concedersi quella felicità che per troppo tempo è stata soltanto immaginata: “eppure domani scopriremo i sogni lasciati morire”.

Dal 2016 studia presso la SAINT LOUIS COLLEGE OF MUSIC di Roma. Nel 2019 entra a far parte della Joseba Publishing, dove lavora insieme a Gianni Testa e mette nero su bianco i suoi pensieri musicali.

Link social

https://www.facebook.com/ernesto.schinella

https://www.instagram.com/ernestoschinella/

https://m.facebook.com/ErnestoSchinellaOfficialFansPageFB/