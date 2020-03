New Moon e la British Pop

Oggi presentiamo un gruppo musicale pieno di talento e passione che sta imperversando nelle lande venete a suon di British Pop & Rock anni 80!





I New Moon sono una band che nasce attorno alla fine del 2013 esclusivamente come tributo ai Duran Duran del mitico Simon Le Bon.

A questo progetto iniziale si aggiunge allo spettacolo un set nuovo e coinvolgente all’insegna del pop britannico anni 80, con le hit e i maggiori successi di Spandau Ballet, Simple Minds, Talk Talk, David Bowie, Culture Club, Sting, George Michael… e altro.

I New Moon mettono in scena un convincente omaggio al periodo degli anni ’80, soprattutto al sound che tanto positivamente ha influenzato il gusto e il panorama musicale italiano.









Vedi il video





La Band è composta da:

Francesco Forcolin alla Voce, Giovanni Landolina alla Chitarra, Luca Pasqualini alla Batteria, Cristiano Marchiori al Basso e Paolo Mantelli alle Tastiere.





Se volete passare una serata divertente e spensierata non perdete l’occasione di andare a vedere i New Moon, sotto trovate tutti i loro riferimenti, diventate followers per non perdere nessuna news riguardante le date dei concerti!





Sito ufficiale: www.newmoonband.it

mail: info@newmoonband.it

Facebook: https://www.facebook.com/newmoonband

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCd7IseCSrLGHIdPVFxA2WPA

Instagram: https://www.instagram.com/newmoonliveband

La band è associata ad Artisti No Limits