mariaFausta: è online il video di ADRENALINE RUSH, il nuovo singolo

Dopo i consensi raccolti con l’album “Million Faces”, le musiche per gli spettacoli teatrali ‘Doll is mine’ e “Non domandarmi di me, Marta mia” (quest’ultimo in scena con diverse repliche a Napoli e Roma, proprio in questo periodo) e la pubblicazione del primo brano del nuovo progetto, “I’m betting on you”, la cantautrice e polistrumentista mariaFausta, presenta il nuovo singolo “Adrenaline Rush” già disponibile sugli store e piattaforme digitali.





«Adrenaline Rush è una improvvisa ed incontrollabile scarica elettrica che attraversa la nostra volontà, il nostro corpo e i nostri sensi, rendendoci vulnerabili» – spiega mariaFausta. E’ online da oggi il video di Adrenaline Rush, diretto, come il precedente, da Martha Micali e interpretato da Elisa Zanotto https://youtu.be/iQXNH-yzeuI.

«In questo brano non sarò presente nel videoclip, e non credo sia necessario. È una scelta forse poco commerciale, ma dettata da una necessità artistica. – racconta mariaFausta – Il video sottolinea ed enfatizza la pulsazione costante ed il carattere del brano. Sono molto contenta del risultato finale che nella sua totalità mi rappresenta»

Il brano è cantato, scritto, arrangiato dalla stessa mariaFausta che ha anche suonato viola, synth e drum programs, con i suoi musicisti Antonio Amante Reynolds alla chitarra, Massimo Pino al basso e Stefano Sgrò alla batteria, e con la partecipazione di Fabrizio Torrisi a sax e cori.

Seguiranno una serie di appuntamenti live e promozionali, in via di definizione, durante i quali presenterà il nuovo lavoro, oltre alle più belle tracce del precedente album “Million Faces” (Look over, Baby Shine, Rare Woman e altre), che rappresenta il suo debutto come solista e che l’ha portata su palchi prestigiosi in Italia e in Europa nel corso degli ultimi due anni. Per info e aggiornamenti visitare il sito mariafausta.com e i suoi canali social.