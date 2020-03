Dopo il successo del 2019 torna il Festival Estivo

Piombino – Il Festival Estivo torna in piazza Bovio dal 14 al 18 Luglio. Presentano Ylenia di Radio 105, Alessandro Paci, Francesca Brienza e Giovanni Germanelli

Termineranno il 31 Maggio 2020 le iscrizioni al XVIII Festival Estivo – Live Tour 2020, manifestazione organizzata in collaborazione con Pro Loco Piombino, Riolab e patrocinata dal Comune di Piombino.





A condurre la finalissima Ylenia di Radio 105 ed il comico Alessandro Paci, mentre presenteranno le prime quattro semifinali, Francesca Brienza (showgirl, attrice e giornalista sportiva, Quelli che il calcio, Tiki Taka) e il direttore artistico del Festival Giovanni Germanelli.

Uno degli eventi più importanti in Italia per la musica inedita e per i giovani artisti, lo scorso anno vinto dalla band Trio Kaos, torna nella splendida Piazza Bovio, vanto della città, sempre con la caratteristica che lo contraddistingue da qualche anno, l’iscrizione gratuita.

La selezione online, curata dal presidente Gino Sozzi, è partita il 10 Novembre 2020 e sono già molti gli artisti che hanno inviato il proprio materiale. Sarà lo stesso Gino Sozzi a presiedere la giuria di qualità composta da personalità di spicco del mondo musicale italiano. Al termine delle prime quattro serate (14-17 Luglio) verranno proclamati i 15 finalisti, che si esibiranno nuovamente il 18 Luglio.

Il regolamento è scaricabile dal sito ufficiale, per partecipare, basta spedire il materiale richiesto alla mail festivalestivo.official@gmail.com Sarà la segreteria a contattare direttamente dopo il 31 Maggio, i 60 artisti (numero variabile) ammessi alla diciottesima edizione del Festival Estivo, che si terrà a Piombino Luglio 2020.

Come sempre grandi premi, produzione, tour promozionale, videoclip, promozione radio/stampa. Il miglior testo verrà assegnato da Massimiliano Longo (direttore All Music Italia). Ogni serata sarà trasmessa in diretta da Radio 675, Radio Piombino e ripresa da Odeon Tv (tre puntate trasmesse a Settembre 2020) e VuEmme.

Giuliano Parodi (assessore Turismo e Cultura Comune di Piombino): “Nel 2020 il Festival estivo diventa maggiorenne e festeggeremo questo compleanno nel luogo simbolo della nostra città: Piazza Bovio. Negli anni il festival musicale è cresciuto molto, attirando pubblico ed artisti da tutta Italia e dimostrando di essere un evento di ampio respiro in grado di promuovere Piombino e le sue bellezze oltre i confini locali. Il Festival ha dato la luce a molti talenti e, sin dalle prime edizioni, spicca per la qualità delle proposte musicali: l’edizione 2020 sarà arricchita dalla conduzione, nella serata finale, del comico Alessandro Paci affiancato da Ylenia di Radio 105, mentre le altre serate vedranno sul palco, insieme ai giovani artisti, Francesca Brienza e Giovanni Germanelli. Buona fortuna ai giovani in gara quest’anno e un ringraziamento al presidente Gino Sozzi per il grande impegno“.

INFO:

http://www.festivalestivo.org

https://www.facebook.com/festivalestivoInternationalMusicContest/

festivalestivo.official@gmail.com