Alessandra Celletti grande successo per LOVE ANIMALS

LOVE ANIMALS è il nuovo progetto musicale di Alessandra Celletti che ha collaborato negli anni con artisti del calibro di Gianni Maroccolo, Marlene Kuntz, Franco Battiato. Sei canzone d’amore dedicate a 6 animali

Si intitola LOVE ANIMALS (Alessandra Celletti – musica / Paola Luciani – animazioni) ed è il nuovo progetto musicale di Alessandra Celletti in collaborazione con la videoartista Paola Luciani, disponibile su bandcamp e su tutte le piattaforme digitali.





Sei canzoni d’amore dedicate a sei animali che hanno avuto un ruolo significativo, concreto o simbolico, nella vita della pianista e compositrice, questa volta anche nel ruolo di cantante. I sei brani del cd si moltiplicano poi per tre e sono rielaborati anche in una versione remix del tutto “personale” e in versione acustica.

Kitty Love è il primo singolo in uscita anche con un video di animazione realizzato in stop motion grazie alla fantasia di Paola Luciani, artista riconosciuta a livello internazionale per il suo inconfondibile stile poetico e onirico.

“L’adoro. Little Bird è una bella canzone e la voce è meravigliosa. Quanto al piccolo video in carta ritagliata per Donkey Song è perfetto, leggero, giocoso, pieno di fantasia” – queste le parole del regista francese Patrice Leconte che da anni segue con attenzione il lavoro della Celletti.

Finanziato grazie ad un’entusiastica partecipazione popolare e ad una campagna di crowdfunding (che ha superato ampiamente il traguardo) LOVE ANIMALS prevede la realizzazione di un cofanetto di musica e animazioni con un cd e un dvd. Ma non solo: sarà infatti stampato anche un 45 giri in vinile dove sul lato A ci sarà Donkey Song una canzone dedicata ad un matrimonio poetico e surreale con un asinello e sul lato B Kitty Love dedicata a Pedro, un gatto con una storia malinconica ma anche magica.

Gli arrangiamenti ed il mix sono a cura di Alessandra Celletti e Alberto Tre.