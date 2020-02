Tornano i JESUS WAS HOMELESS con il nuovo singolo So Slow

Il collasso dell’Ecosistema nel nuovo progetto della band indie lanciata in Giappone nel 2008, in classifica FIMI nel 2013 con The Message, ospite della prima edizione dell’Hit Week di Los Angeles

Australia: 8,4 milioni di ettari bruciati.

Oltre 1 miliardo di animali morti per gli incendi.





Amazzonia: 12 milioni di ettari bruciati.

Bacino del Congo: 27mila ettari bruciati.

Artico: 8 milioni di ettari bruciati.

Indonesia: 328mila ettari bruciati tra foreste e altri habitat.

Lanciati in Giappone nel 2008, in classifica FIMI nel 2013 con The Message, ospiti della prima edizione dell’Hit Week di Los Angeles, dopo aver influenzato e dato voce al clubbing romano più underground, i Jesus Was Homeless di Tiziano Rizzuti tornano il 22 febbraio 2020 con un nuovo singolo, So Slow: un brano dalle atmosfere intime in un mood cinematico con sintetizzatori analogici e chitarre in feedback.

Rivisitazione di un cult dei Sophia, band capitanata dal cantante storico dei Godmachine, So Slow, accompagnato da un videoclip che si fa installazione artistica, è un brano dedicato all’ineluttabile processo di morte continua. Una morte che genera vita, un respiro che si chiude e che ne riapre uno nuovo, la nascita, un nuovo inizio un nuovo respiro.

Guardando al contemporaneo, So Slow è un progetto, oltre a un brano, in grado di raccontare con musica e immagini, con tinte oscure e coerenti, il sofferente collasso dell’ecosistema, in un disegno artistico insolito e inedito che vede una band italiana – che sempre si è caratterizzata per i contenuti e i testi impegnati, in grado di fermare la contemporaneità in brani come Violet Line e denunce sociali come Addiction to porn – alle prese con un inconsueto momento di riflessione che guarda agli stravolgimenti climatici degli ultimi anni.

Una Natura Morta, per davvero, cantata dalla voce rotta del frontman Tiziano Rizzuti, creatore dei Jesus Was Homeless, dei Mary Go’Round e uomo di punta del clubbing italiano, creatore del Ritual e direttore artistico del Torture Garden in Italia.

La produzione artistica di So Slow, firmata da Korb3n Mkdb, aka Marco Del Bene, compositore per il mondo audiovisivo, coniuga un sound elettronico e sinfonico alle chitarre dei Jesus Was Homeless suonate dallo stesso Rizzuti.

Frontman di fenomeni come Mary Go Round e Jesus Was Homeless, Tiziano Rizzuti, come artista e dj, ha influenzato la contro cultura e la concezione stessa del clubbing romano, e non solo, negli anni Novanta e Duemila, e contribuito a portare nella città eterna le tendenze più provocatorie, creandone di nuove, con contenitori ed eventi eversivi come Torture Garden, Ritual The Club, Subbacultha.