Luca Lastilla feat Ocra, In ogni attimo

in radio il nuovo singolo del cantautore





Si intitola ”In Ogni Attimo” il nuovo singolo del cantautore Luca Lastilla… ,prodotto da Franco Poggiali e cantato insieme ad Ocra, al suo esordio discografico. Disponibile in digital download e in rotazione radiofonica.

Nel brano decisamente pop, spicca la carica interpretativa di Lastilla che miscelata alla classe vocale e alla raffinatezza espressiva di Ocra trasmettono ed emozionano nel più profondo.

I due protagonisti cantano il coraggio di vivere la vita mettendoci amore ,in ogni attimo appunto convinti che sia l’unica strada percorribile per dare il giusto valore alla vita.

“l’amore è facile e non ha regole…ogni giorno t’amerò in ogni attimo del tempo che ho…” questa è una parte dell’inciso;

Pubblicato il 31 dicembre proprio per lanciare un messaggio…lasciamo alle spalle tutte le difficoltà che si sono vissute in questo ultimo anno e ripartiamo dai sentimenti come auspicio per il nuovo anno, perché “ si può” dice Lastilla.

Ocra invece per spiegare quello che ha “provato” registrando questo brano dice…

“Ma la tua persona non la dimentichi, mai.

E lei, la tua persona lo sa.

Sa che fa parte dei tuoi pensieri,

è i tuoi pensieri”

Un ottimo riassunto…ora non resta che ascoltare…

https://www.facebook.com/lucalastillaofficial/

https://music.apple.com/it/album/in-ogni-attimo-feat-ocra-single/1494751785

Biografia Luca Lastilla e Ocra

https://www.dcodcommunication.com/lastilla

Press, radio, Tv Agency

DCOD Communication By GB Play

promoradio@dcodcommunication.it

promostampa@dcodcommunication.it