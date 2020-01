Luca Capizzi torna con una canzone d’amore pop

L’amore su WhatsApp nel nuovo singolo di Luca Capizzi “La notte non ritorna mai”

Dopo il “Premio Mia Martini”, in radio e nei digital store (per LC SOUND RECORDS) la nuova produzione del cantautore italo-svizzero Luca Capizzi “La notte non ritorna mai”





Mastering d’eccezione realizzato a Los Angeles da Smith Carlson collaboratore di artisti del calibro di Beyoncé, Demi Lovato, James Blunt, Taylor Swift, Maroon 5.

“Con te potrei avere la felicità mi basta un click sul mio WhatsApp” racconta il trend dei nostri tempi, di come sia ormai “normale” che le dichiarazioni sentimentali avvengano virtualmente, attraverso il cellulare, ma l’amore è comunque sempre lo stesso, un sentimento senza tempo, che coinvolge tutte le generazioni.

“La Notte Non Ritorna Mai” (testo di Luca Capizzi e Francesco Sponta, musica di Marco Di Martino) è un brano pop che racconta l’amore universale tra due persone che sono destinate a stare insieme.

Il cantautore italo-svizzero torna sulle scene con una produzione internazionale, dopo il suo grande successo con “Sorridi“, che l’ha visto protagonista al “Premio Mia Martini” classificandosi al 3° posto.

Social:

http://www.lucacapizzi.com

http://www.facebook.com/lucacapizziofficial

http://www.instagram.com/lucacapizzireal

http://www.youtube.com/c/lucacapizzivevo