Giuseppe D’Alonzo, “Respiro”

in radio il singolo estratto dall’album Tornerà





Una canzone d’amore, ispirata dalla donna della sua vita ma anche dalle sue grandi passioni.

Il videoclip e’ ambientato nello studio dove Giuseppe scrive le sue canzoni.

Lo studio contiene parti importanti della sua vita, l’amore, il Blues, i viaggi , il lavoro.

Tutti elementi svelati delicatamente. E’ come se l’ascoltatore guardasse attraverso uno spioncino fluttuante nella stanza, senza turbare la quiete e l’atmosfera indotta dalla musica.

Tornera’ e’ una fotografia che ritrae un periodo di vita di Giuseppe D’Alonzo.

Un Album molto “intimo’ in cui l’autore non indugia nel rivelare caratteristiche personali.

Ne e’ la conferma i brano “Respiro” il singolo e videoclip che accompagnano l’uscita dell’album.

“Tornerà è il brano che da il nome all’intero lavoro. Contiene una serie di riflessioni sui nostri tempi con un pizzico di nostalgia per quelli andati sicuramente più sereni e meno tormentati al confronto di quest’era troppo digitale.

Ma sono anche riflessioni sull’amore e nei tanti modi in cui si manifesta.

E’ un nudo resoconto che spinge l’ascoltatore a guardare avanti, oltre il cortile, per poi rendersi conto che in realtà la vita, lì fuori, non e’ altro che una proiezione della nostra vita interiore.

Possiamo interferire con gli eventi, far si’ che le cose accadano, da dentro o da fuori il cortile, ma possiamo anche subirli e soccombere ad essi…a noi la scelta!

Con il passare degli anni, schiacciati dalla frenesia della vita, , veniamo salvati dall’amore.

Quella forza sovrumana che ci permette di respirare anche dove l’ossigeno è rarefatto , consumato dalle fiamme che bruciano ogni giorno ettari e ettari di animo umano, rendendo sempre più arido il terreno in cui nostro malgrado viviamo.

Ogni brano porta con se’ un significato che e’ bello scoprire scorrendo rilassati le tracce dell’album.

Giuseppe D’Alonzo e’ un cantautore chitarrista di Pescara, fondatore dei Crabby’s.

Innamorato da sempre della musica Rock/Blues ha esordito nel 2016 con il suo primo EP indipendente Bad Past, in lingua inglese.

A seguire ha pubblicato Realize (2017) e Mistake (2018)

Tornerà e’ il suo debutto in lingua Italiana, album da sonorità assai differenti dai precedenti pubblicati, con una caratteristica prettamente cantautorale.

