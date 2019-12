Veila vi canta Buon Natale

DeFox Records ed Eur Records sono felici di annunciare la canzone natalizia di VEILA intitolata “Buon Natale”.

Veila, con i suoi venticinque anni è una artista a tutto tondo, cantante e musicista, è laureata al Dams e si sta formando in musicaterapia, ha all’attivo tre singoli e un EP.

Ha composto e scritto questo brano ispirata dalle montagne innevate che circondano la sua città, Asiago. La canzone è talmente coinvolgente, melodica e full di positività che potrebbe diventare ben presto un evergreen da ascoltare assieme ai classici durante tutte le festività.

Il singolo sarà lanciato sul mercato digitale mondiale il 24 Dicembre 2019 e sarà distribuito nelle migliori piattaforme e stores come iTunes, Amazon, Spotify, Deezer, Youtube a molti altri





Buon Natale – VEILA

E’ il 6 Novembre e in Altopiano di Asiago scende la prima neve dopo un’ estate calda e focosa. I primi fiocchi bianchi che coprono le cime della montagna arrivano fino ai giardini delle abitazioni a 1300 m.

Ispirata da questa prima nevicata Veila si mette al pianoforte e tra melodie, pensieri ed armonie emergono i ricordi dei periodi Natalizi passati, gli addobbi di Natale, il Presepe, la calda atmosfera di casa, la cioccolata calda, le sciate, le camminate sulla neve in compagnia ecc….

L’artista vuole quindi esprimere il calore vissuto durante il periodo Natalizio con questa nuova canzone.

Testo in Italiano e musica sono interamente originali e creati da Veila che per la prima volta nelle sue produzioni, ispirata dalle sonorità swing del brano, decide di dare più spazio al pianoforte, da lei suonato con grande intensità, piuttosto che l’organetto, suo strumento caratterizzante.

Il mix del brano è stato realizzato in collaborazione con Massimiliano Forte (batterista dei 4TH Dimension), la copertina del singolo è stata realizzata da Nicola Vellar di MAGNET – officina creativa.

Il mastering è stato eseguito da Primus Higher presso i Pretty Master EQ – Anchorage USA.

Veila ci racconta “Ora, per dare un tocco di originalità a questo Natale 2019 fate girare questa musica a più non posso, condividetela e augurate a tutta la famiglia, a tutti i parenti, agli amici, agli amici degli amici un Buon Natale con questo nuovo sound originale.

Io vi ringrazio e Auguro a tutti voi un BUON NATALE e un felice anno nuovo!”

Contatti:

FB pagina: Veila https://www.facebook.com/vellarilaria/

Sito : https://vellarilaria.wixsite.com/veila-officialsite

Label: http://eurrecords.nlz.it

Press office: www.dvlgator.eu

Foto credits by Irene Vellar