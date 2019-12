Seconda edizione del concorso nazionale “Una vita da cantautore”

La Fondazione Fossano Musica, con il patrocinio di Comune di Fossano, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, indice il secondo Concorso Nazionale per Cantautori “Una vita da cantautore”





Dopo il successo della prima edizione, torna il prestigioso concorso nazionale “Una vita da cantautore“, atto a valorizzare, dare spazio e premiare i tanti talenti del nostro bel Paese (senza limitazioni di età), cantanti, autori, musicisti che per un motivo o per l’altro non hanno modo di arrivare al grande pubblico attraverso i canali main stream; in particolare l’obiettivo è di promuovere e divulgare la cultura musicale nella sua essenza acustica.

Il direttore del concorso Enzo Fornione: “Motivazione è la spinta che porta un individuo a raggiungere determinati obbiettivi. Non è importante fin dove arriviamo, ma il fatto di esserci, il fatto di averci provato, di aver detto o urlato la propria voce, questo ci renderà fieri di noi stessi oggi e in particolare domani. Tutti noi possediamo un potenziale e possiamo migliorare sempre ad una condizione: dobbiamo avere il coraggio di scoprire come farlo”

Il concorso, che si svolgerà a Fossano (CN) nelle giornate del 25 e del 26 gennaio 2020 (scadenza iscrizioni 31/12/2019), quest’anno apre alla categoria “OFF“: si dà la possibilità di partecipare al concorso anche avvalendosi di basi musicali, per aprire le porte anche ad una scrittura più moderna (Rap/Hip-Hop e musica elettronica).

Per informazioni, iscrizioni, per leggere il regolamento completo:

FB: https://www.facebook.com/Una-Vita-da-Cantautore-103160761139725/

Tel: 0172.60113

E-mail: progetti@fondazionefossanomusica.it