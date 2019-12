Pinealove contro la dipendenza si schierano Mandi Mandi e Barbara Bert

Mandi Mandi e Barbara Bert con contro la dipendenza da telefonino

In radio e nei digital store “Pinealove“, singolo che apre il primo album dell’artista carrarina Barbara Bert “Profili di Donna” (DDA Records) che vanta la straordinaria collaborazione di Marco Milano, in arte Mandi Mandi





Si chiama “hand-phone” ossia “sindrome da cellulare” una vera e propria ossessione per la tecnologia che sta contagiando milioni di italiani e che porta l’individuo a tenere sempre il cellulare in mano, per guardare continuamente il display.

Le immagini del videoclip ripercorrono con ironia i contenuti della canzone, un “piccolo manifesto” contro quella che oggi è comunemente chiamata la “sindrome da hand-phone”, cercando di esorcizzare questa malattia che diventa una prigione mentale, che scaturisce dal tenere sempre in mano (ed usare) il telefono cellulare, per riportare l’amore alla sua dimensione pineale (riferendosi metaforicamente alla ghiandola endocrina del cervello).

Mandi: “L’Amore Pineale è un augurio per le nuove generazioni. Oggi con l’uso sconsiderato dei telefonini, perdiamo momenti meravigliosi, come l’interazione faccia a faccia con un altro essere umano. Bisogna riprenderci il lusso del contatto umano, del dialogo. Questo è il cuore del messaggio del brano”

Il video nasce da un’idea di Marco Milano, che ha voluto portare all’attenzione mediatica quella che ormai è una vera e propria dipendenza dai telefonini. La regia porta il nome del giovane talentuoso Matteo Palmerini e le scene vantano la collaborazione dell’autore e condirettore artistico (assieme a Marco Della Bona) Pierpaolo Poggi; per lo styling ha collaborato Laura Grossi, per il trucco Fabrizio Bertoneri e Sabrina Rola.

Barbara: “La sensazione che ho provato nella realizzazione del mio primo album da solista è quella di essere come una farfalla che si libra nel mezzo di un campo fiorito di note”

L’album esce il 10 dicembre nel doppio formato in cd fisico e digitale. Il disco è prodotto interamente da Marco Della Bona (in arte Mr. Jericho).

