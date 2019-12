La band romana HANIA presenta “Al centro di un amore”

In radio e nei digital store il nuovo singolo della band capitolina pop-rock HANIA “Al centro di un amore“. In preparazione una collaborazione con Giacomo EVA (Amici e autore per Renga e Dear Jack)





Gli HANIA pubblicano con Joseba Publishing il loro ultimo singolo “Al centro di un amore”, un brano che descrive come il coraggio, la forza e la perseveranza possano portare al superamento di qualsiasi limite e confine, preservando la propria relazione da qualsiasi tempesta. Una canzone che ci insegna a gestire le emozioni, nel bene e nel male: “Non so se siamo sognatori oppure illusi”

HANIA è una band capitolina di stampo pop rock, composta attualmente dal cantante Vito Iacoviello che è stato protagonista di All Together Now su Canale 5, Michele Kraisky (chitarra), Laura Candela (Basso) e Luca Zamberti (Batteria).

Nel 2018 è stato pubblicato il primo lavoro discografico ufficiale dal titolo SPIRITO GUERRIERO, progetto cantato in italiano che fonde il sound del rock americano con quello inglese. I testi dei quattro inediti di questo EP raccontano tematiche sociali, attuali e autobiografiche sono di Gabriele Bertozzi e Vito Iacoviello.

Ma questo è solo l’epilogo di una favola che parte da molto lontano, nella migliore tradizione rock internazionale. Il nome “Hania” (che significa Spirito Guerriero) rappresenta appieno la favola vissuta dal cantante Iacoviello.

La band, al momento sotto contratto con l’etichetta discografica Joseba Publishing, con la direzione artistica di Gianni Testa, sta preparando un nuovo progetto con Giacomo EVA (Amici di Maria, ed autore per Francesco Renga, Dear Jack e altri).

“Il rock non è arte, è il modo in cui parla la gente normale” (Billy Idol)

