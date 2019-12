Il pop di Simona Colonnese e Silvia Oddi sul palco del Quid

Simona Colonnese e Silvia Oddi si alterneranno sul palco del Quid di Roma (Via Assisi, 117 – ore 21.00 – ingresso gratuito) per la rubrica di musica originale “Quid Live Studio”.

Le sonorità della cantautrice cosentina Simona Colonnese, apriranno la serata, dove presenterà il suo singolo d’esordio dal titolo “Una volta in più”, un lavoro dalle sonorità pop pubblicato lo scorso ottobre su tutte le piattaforme digitali.

Il live prosegue con il sound di Silvia Oddi, premiata al Music Day di Roma 2017 come “Prezioso talento della musica italiana”, nello stesso anno apre il concerto di Francesco Baccini per la tappa di Roma, e nel 2018 viene selezionata tra i 60 finalisti per Sanremo Giovani.

Attualmente è impegnata tra i live e le registrazioni del nuovo album. Al centro della sua esibizione brani inediti e altri contenuti nell’album “Ingenua felicità”, prodotto e arrangiato da Gianluca Salvi per Gnu Wave.