“Procrastination Blues”, il nuovo singolo di Tommaso Cuneo estratto da “Possibilities”

“Procrastination Blues” è il nuovo singolo e video del musicista romano Tommaso Cuneo, disponibile da martedì 24 settembre in concomitanza con l’album “Possibilities” in free streaming https://tommasocuneo.bandcamp.com/.

Il disco che raccoglie l’eredità dell’americana folk, genere per il quale Cuneo è uno dei pochissimi rappresentanti in Italia, è quasi completamente composto, suonato, arrangiato e cantato dallo stesso Tommaso, pensando a riferimenti internazionali come Wilco, Dylan o Tom Petty. Per i testi, invece, si è affidato agli amici e colleghi inglesi Rupert Cheek e Alan Jackson con i quali collabora abitualmente anche dal vivo.

Le cinque tracce che compongono l’album scorrono tra rock, blues e folk con un occhio alla melodia e al pop. Il singolo Procrastination Blues, infatti, seppur dedicato all’amarezza del “rimando” si muove tra un rock blues orecchiabile con tutta la linea vocale completamente effettata. L’atmosfera che si viene a creare è allegra e ritmata, ma al contempo triste per l’argomento trattato.

Il videoclip diretto da Jacopo Brucculeri, è un piccolo film in stop motion dove colorati oggetti inanimati interagiscono tra di loro creando una microsceneggiatura che accompagna ed esalta ritmo e melodia della canzone.