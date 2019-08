“Scatta Una Foto” è il singolo di allafineguglielmo di fuori venerdi 23 Agosto

“Scatta Una Foto” è il singolo di allafineguglielmo giovane cantautore siciliano, un brano fresco e moderno che parla direttamente al cuore dell’ascoltatore, caratterizzato da le più disparate influenze: elettronica, hip hop, cantautorato italiano, insomma, quel pop melodico ed orecchiabile un po’ amaro è un po’ disilluso, come solo l’indie pop italiano sà essere.





Una produzione della Sudattitude Crew che incornicia perfettamente la canzone scritto e interpretato da allafineguglielmo in collaborazione con un altro giovane e talentuoso autore, Eros Pancrazi.

Il singolo uscirà in tutte le piattaforme digitali venerdì 23 Agosto con il suo video ufficiale, e sarà l’apripista di un futuro Lp.

La malinconia di allafineguglielmo ha qualcosa di stranamente positivo, un qualcosa che aspira alla felicità, a cambiare e migliorare il proprio stato d’animo, la propria vita, non ci credete? Ascoltare per credere…AphroditeRecords Label vi invita a provare venerdì 23 Agosto.

