allafineguglielmo è ora fuori con “Scatta Una Foto” il suo Singolo.

Fuori ora in tutti i digital stores “Scatta Una Foto” di allafineguglielmo, un singolo dal suono attuale ma ben lontano dal voler essere una semplice addizione di «ciò che funziona ora», qui c’è cuore, e si sente.

allafineguglielmo nel suo brano trova la quadra perfetta, itpop genuino sapientemente arrangiato dalla Sudattitude Crew e dal produttore Christian Priolo, e rifinito in ogni dettaglio dal co-autore Eros Pancrazi, un dream team che ha saputo valorizzare appieno il talento di allafineguglielmo.

Da vedere anche il videoclip ora disponibile su YouTube che ripete visivamente la formula musicale: semplicità, originalità, sentimento e un pizzico di ironia.

“Scatta Una Foto” di allafineguglielmo è per chi cerca quel qualcosa in più dell’attuale itpop.