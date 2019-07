La vita in giostra di Miriam Masala nel nuovo singolo Ops

Appena 25 anni, ma già un curriculum che vanta il serale di AMICI, il successo mondiale “La cosa più bella” (brano sportivo a firma di Carlo Nesti) ed il premio della critica come “miglior Testo” al Lunezia





“Devi avere pazienza” canta Miriam Masala nel suo nuovo singolo “OPS!”, ma da come sta bruciando le tappe del successo sembra proprio che pazientare non sia nel suo dna: infatti poco dopo precisa “La mia vita è una giostra, in testa un Carnevale di Venezia, non sono fatta per stare ferma“, perché è un vulcano di creatività che è difficile da contenere, come testimonia anche il videoclip che vede una Miriam trasformista, tra cambi d’abiti e pose che passano dall’ironico al sensuale.

Miriam ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi raggiungendo il serale, per poi pubblicare il suo primo EP dal titolo “Ancora un po’…”: un disco d’esordio che vede tra gli autori anche il suo compagno di scuderia Matteo Becucci (vincitore dell’edizione 2009 di X-Factor).

Il 2 giugno del 2015, allo Juventus Stadium di Torino, in occasione della “Partita del Cuore”, ha presentato il singolo “La cosa più bella” composto da Giulio Filotto e scritto dal giornalista Carlo Nesti in memoria di 3 grandi campioni dello sport: Pier Mario Morosini, Marco Simoncelli e Vigor Bovolenta, venuti a mancare prematuramente mentre facevano ciò che per loro era “La cosa più bella” ovvero lo sport che amavano. Un singolo importante e ricco di emozione che ha fatto il giro del mondo anche grazie alle presentazioni avvenute durante alcune tra le più attese partite della Volley World League 2015 andate in onda in mondovisione su RAI 2.

In questi mesi Miriam sta componendo il suo nuovo repertorio, con la collaborazione di alcuni giovani interessanti autori e compositori del nuovo panorama della musica leggera italiana, tra i quali Joe Foresta, Zibba, Fabio Ferraboschi, co-autore insieme a Lei e a Matteo Becucci di “Settembre”, brano con il quale Miriam si è aggiudicata il premio della critica come ‘miglior Testo’ al Lunezia 2017.

SOCIAL (oltre 50.000 follower)

https://www.facebook.com/MiriamMasalaOfficial/

https://www.instagram.com/miriamasalareal/