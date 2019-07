Grande attesa per la Finale del Festival Estivo 2019

Per la Finale Nazionale del Festival Estivo 2019 una giuria d’eccezione composta da alcuni dei nomi più importanti del mondo musicale italiano, 15 cantanti tra i più interessanti del panorama emergente e tanti ospiti, il tutto condotto da Ylenia di Radio 105 e Giovanni Germanelli

Gino Sozzi patron Festival Estivo

Gino Sozzi: “Diciassette anni in cui esperienza e professionalità, affiancate da passione profonda per la musica, sono una conferma ed una grande spinta a fare sempre meglio. Dare un’opportunità a giovani artisti ed alla musica inedita, è la nostra mission di sempre. Farlo nella nostra città è un’ulteriore incentivo che qualifica tutto il nostro impegno“.





Hanno iniziato a gennaio a farci ascoltare la loro musica, vogliosi e determinati nell’emergere in un palcoscenico musicale nazionale che offre sempre meno spazio ai nuovi talenti, soprattutto in contesti live: sono partiti in circa 300 a proporsi, 80 di loro hanno avuto la possibilità di esibirsi dal vivo su un palco prestigioso (rigorosamente in diretta radio e tv) ed in 15 sono giunti alla tanto agognata finalissima che consacrerà il vincitore, offrendogli la produzione discografica di un singolo, il relativo videoclip, la promozione radio/tv/stampa nazionale ed un tour promozionale realizzato grazie a NUOVO IMAIE. Insomma, una possibilità reale di visibilità, a fronte oltretutto di un’iscrizione completamente gratuita al contest.

La giuria che sabato 20 luglio al Rivellino di Piombino deciderà il vincitore del Festival Estivo 2019 è davvero d’eccezione ed è composta da: Gino Sozzi (Presidente di giuria e anima del progetto), Antonio Vandoni (Direttore Artistico musicale di Radio Italia Solo Musica Italiana e Radio Italia TV), Gianni Testa (Produttore, Vocal Coach, Rai), Massimiliano Longo (direttore di ALL MUSIC ITALIA), Maurizio Caridi (Presidente Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo), Gabriele Brocani (Radio 1 Rai ), Emiliano Pasquinucci – Stefano Camarri – Alex Marton (commissione artistica Festival Estivo), Adriana Rombolà (Riserva Sonora), Vincenzo Beltempo (Produttore, Vocal Coach).

Si esibiranno in gara 15 artisti provenienti da tutta Italia, che sono stati selezionati durante le cinque semifinali che si sono svolte tra gennaio e maggio al Villaggio Orizzonte. Le sigle sono a cura del gruppo vocale Emmepi3. Tra gli ospiti emergenti, Klari, Alessia Macaro (che presenta in anteprima il nuovo singolo e video a produzione Festival Estivo “Le pagine in più”), Capitolo 21 (in radio con il nuovo singolo “Tempo”), Marcondiro (Premio Audiocoop), Giacomo Eva, Alex Effe, Barbara Bert.

La kermesse, realizzata in collaborazione con la PRO LOCO di Piombino e condotta dalla nota speaker di Radio 105 Ylenia e da Giovanni Germanelli, sarà ripresa da VuEmme e ODEON TV e trasmessa in diretta da Radio 675.

Simone Anastasia (Pres. Pro Loco): “Come Pro Loco siamo orgogliosi di collaborare per la prima volta a questo importante evento, che oltre ad essere un grande opportunità per giovani cantanti è una importante vetrina per la nostra città“.

Capitolo 21 vincitori 2018

Al primo classificato, (lo scorso anno toccò alla band Capitolo 21) la produzione, il videoclip, la promozione radio/tv/stampa nazionale del singolo ed il tour promozionale realizzato grazie all’opportunità concessa dal NUOVOIMAIE, Ente che si occupa di tutelare gli artisti e garantire loro un giusto compenso per il proprio lavoro, con il bando promozione art. 7 L. 93/92, settore audio.

Premi importanti verranno consegnati anche da Massimiliano Longo (Miglior testo) Enzo Campagnoli (Miglior Produzione) e Marco Mori del direttivo AUDIOCOOP.

Ecco i finalisti 2019: Five and Fist, Vittoria Tampucci, Rossella Zitiello, Corrado Re, Madrigale, Erica Salvetti, Elisabetta Armani, Morbosita, Francesco Occhipinti, Saturno (Mattia Poggetti), Francesca D’Angeli, Trio Kaos, Sguangia (Moreno Teriaca), John Andrew Lunghi, Crypto (Alessandro Aurelio).

WEB

FB: https://www.facebook.com/festivalestivoInternationalMusicContest/

SITO: http://www.festivalestivo.org

Contatti: festivalestivo.official@gmail.com – info@germanelli.com