Al Teatro Romano di Ostia Antica, EDOARDO LEO in TI RACCONTO UNA STORIA (letture semiserie e tragicomiche)

26 luglio 2019, OSTIA ANTICA FESTIVAL – Il Mito e il Sogno

Viale dei Romagnoli 717 – Ostia Antica – Roma

Il 26 luglio al Teatro di Ostia Antica per OSTIA ANTICA FESTIVAL – Il Mito e il Sogno 2019, va in scena Edoardo Leo con “Ti racconto una storia”: letture semiserie e tragicomiche in un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista romano ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi.





Vent’anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione.

“Ti racconto una storia” è uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane.

In scena non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco, Benni, Piccolo…) ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo.

Al Teatro di Ostia Antica per OSTIA ANTICA FESTIVAL – Il Mito e il Sogno 2019 sarà ospite anche Lino Guanciale il 3 agosto con “Itaca… il viaggio” con le musiche e la regia di Davide Cavuti. Un viaggio che parte da Itaca e attraversa le storie, i luoghi di tanti personaggi del teatro e del cinema, disegnando uno spazio denso di emozioni e di sogni che prendono forma e azione. Un viaggio che parte da Itaca e dalla figura di Ulisse, che è l’eroe di Omero ma anche di Dante,Pascoli, D’Annunzio, Joyce e di altri ancora. Storie di vari personaggi in una sorta di fusione e scambio di emozioni, immagini, pensieri, in luoghi mai astratti, con un denominatore comune che è il mare, padrone di ogni avventura e sventura. Il mare e la vita: la libertà e la speranza, la voglia di ricominciare, la pace tra i popoli con l’incanto degli occhi sulla storia».

La quarta edizione di Ostia Antica Festival “Il Mito e il Sogno” è organizzata da I Borghi per il consorzio di imprese Antico Teatro Romano, in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia antica. L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale, con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e il patrocinio del Municipio X.

Biglietti 25 euro su Ticketone e Oooh.events

http://www.ostianticateatro.com – info@ostianticateatro.com