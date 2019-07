A PARCO SCHUSTER nuovi eventi con musica, teatro ed ospiti speciali

Dal 25 al 31 luglio a Parco Schuster

Musica con Cor Veleno, Funkallisto, Enza’s Choo-Choo Train

Teatro con Andrea Rivera e Disillusione





Tendenze con Roma Bar Show

Parco Schuster / Roma / Basilica di San Paolo. Concerti ore 21.00, ingresso gratuito

Musica, teatro e nuove tendenze sono le tre parole chiave della programmazione di Parco Schuster dal 25 al 31 luglio, con una chiusura del mese in grande stile in compagnia di Cor Veleno con Spirito Che Suona Tour (25 luglio), lo swing di Enza’s Choo-Choo Train, la piccola anteprima del grande Spring Attitude Festival (26 luglio), l’orchestra improvvisata di musiche contemporanee di Comemammamhafatto (27 luglio), il tagliente sarcasmo di Andrea Rivera con Funkallisto (29 luglio) e l’anteprima di uno degli eventi più “trendy” dell’anno: il Roma Bar Show (26 e 27 luglio)

Terza tappa romana dello Spirito Che Suona Tour, a Parco Schuster il 25 luglio arriva l’istituzione del rap romano, i Cor Veleno, che con i sound e le rime di Squarta e Grandi Numeri rendono omaggio a una generazione di rapper e al compagno Primo con un album che rappresenta il suo ultimo abbraccio alla musica. Opening Act RAK + Dj Ceffo.

Il 26 e 27 luglio Parco Schuster si trasforma in un enorme bar di 5000 mq con l’anteprima del Roma Bar Show 2019: il primo evento italiano di importanza internazionale che unisce tutto il mondo del beverage e della mixology Industry. Nell’anticipazione di luglio saranno ospiti in uno spazio lounge, i main bar, che collaborano con il progetto Roma Bar Show, che porteranno le proprie esperienze e conoscenze nel mondo della miscelazione, del bar e dell’accoglienza. A seguire live music, il 26 con la piccola anteprima del grande Spring Attitude Festival e il 27 con l’orchestra improvvisata di musiche contemporanee di Comemammamhafatto.

Ancora grande swing a Parco Schuster il 28 luglio a partire dalle 19.30 con Enza’s Choo-Choo Train. Band guidata dalla cantante Enza Henzapoppin Cortese, in pochi anni si è fatta notare nel panorama musicale romano, suonando con successo nei locali più quotati ed essendo invitata a partecipare a eventi e festival dedicati alla musica Jazz da ballo e da ascolto: Ardea Jazz, Val D’Orcia in Swing, ROMA BALBOA WEEKEND, Sicily Swing Camp, per citarne alcuni.

Sostenuta da una ritmica solida e avvalendosi della collaborazione di solisti brillanti, la band ha la sua forza eccezionale in un repertorio vastissimo, che comprende i più noti standard del jazz classico ma anche moltissimi brani meno noti di grandi compositori: Ellington, Porter, Waller, Williams…

Il 29 luglio special guest di Parco Schuster è il travolgente Andrea Rivera in un mix di giochi di parole e canzoni divertenti e riflessive, come il brano sull’amore tecnologico ”non ti voglio vedere mail più” e molti altri. Il monologo ormai famoso delle medicine “a Voltaren mi dicono sii Fluifort…” è una testimonianza comica sull’abuso che ne facciamo, cercando di capire se “stare con una Catalana che era una crema e poi dice: son zuppa inglese, ma come non eri pan di spagna?”. Sul palco lo stesso giorno anche la band più funk della capitale, i Funkallisto: scanzonati, divertenti, inconfondibili.

Info: www.parcoschuster.it