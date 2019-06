Venerdì 21 Giugno esce “Gennaio”, il secondo singolo estratto dall’ LP “1984” di Listanera

Venerdì 21 Giugno esce “Gennaio”, il secondo singolo estratto dopo “Un Tempo Migliore” dall’ LP intitolato “1984”, debutto artistico di Listanera.

Il cantautore romano, che con il suo album ha saputo unire in maniera inusuale e sorprendente il cantautorato italiano con la retro synthwave, da di nuovo prova del suo talento, infatti anche per questo nuovo brano Listanera ci fa immergere in un mondo di malinconia eighties, malinconia che questa volta è velata di speranza e da una voglia di rivalsa più positiva.

Il singolo sarà accompagnato da un videoclip che si preannuncia un viaggio immersivo nei futili, ma sempre affascinati, anni 80.

info LISTANERA