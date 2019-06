Salento Guys ft. Damiano Mulino ci portano a ballare

I SALENTO GUYS (Steven Rocco Frisullo – Luca DB – Antonio Maniglio), direttamente dal tacco dello stivale, sono un team di Dj/Producer che stanno emergendo a suon di risultati nel panorama discografico italiano





La lista dei riconoscimenti e delle collaborazioni al loro attivo parla da sola: oltre al triplo disco di platino per aver prodotto la super hit “Irraggiungibile” di Shade e Federica Carta, hanno co-prodotto e prestato i loro suoni a grandi icone della musica italiana come Max Pezzali (album “Le canzoni alla radio”), Benji & Fede, Shade (album “Truman”), Sud Sound System, Alborosie e tanti altri.

Molto attivi anche come dj, si esibiscono regolarmente nei club e sono tra i nomi di punta del Pop Fest – People On Pleasure, uno degli eventi dance più importanti d’Italia organizzato da Musica e Parole. Hanno condiviso il palco con star internazionali come Ozuna, Nicky Jam, Skrillex e molti altri.

Per il loro nuovo singolo “Ti porterò a ballare”, che esce con l’etichetta NEW MUSIC INTERNATIONAL, hanno unito le forze con Damiano Mulino, talentuoso cantautore già da anni presente nel panorama pop Italiano.

Un testo mai banale che rimane in testa fin dal primo ascolto, una melodia che si canta volentieri ed un arrangiamento che profuma di festa, rendono il brano la colonna sonora perfetta per i nuovi amori nella stagione più bella dell’anno, con la promessa che: “Questa notte non finirà come una storia su Instagram”.

