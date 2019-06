Ritornano a far parlare di sé: Daniel Sentacruz Ensemble il video di Mara e il mare

Il ritorno in video dopo 30 anni di assenza dei Daniel SENTACRUZ Ensemble è con “Mara e il mare”, un inno all’estate, con la leggerezza consapevole della loro musica





“MARA E IL MARE” è il singolo che segna il grande ritorno dei Daniel SENTACRUZ ensemble, storica band italiana, celebre per le tante hit mondiali su cui emerge “Soleado”, interpretata da tanti artisti internazionali come Placido Domingo, Andrea Bocelli, Bing Crosby, Mireille Mathieu, Charles Aznavour, Demis Roussos, Celine Dion.

“MARA E IL MARE” porta le firme di Enzo Leomporro degli AUDIO 2, Giovanni Russo e Domenico della Vecchia, pubblicato su etichetta STUDIO LEAD di Bruno Tibaldi ex Direttore Artistico dei DSE alla EMI italiana negli anni ’70.

Il videoclip è stato realizzato con l’accurata regia di Bruno Tibaldi (Studio Lead srl Roma) ed è stato girato a Viareggio ai Bagni Vittorio Veneto; lo shooted è di William Castaldo, mentre l’editing è a cura di Giuseppe Valenzise per “Autori Multimediali Milano”. Graphics designed by Freepik.

La band è famosa a livello planetario per successi quali SOLEADO (100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo anche grazie alla versione inglese “When a child is born” cantata da tanti artisti Internazionali tra cui Placido Domingo, Andrea Bocelli, Bing Crosby, Mireille Mathieu, Charles Aznavour, Demis Roussos, Celine Dion), LINDA BELLA LINDA (in gara a Sanremo 1976), ALLAH ALLAH (ospiti Sanremo 1977), MEZZANOTTE (in gara a Sanremo 1978), UN SOSPERO (adottata da Mike Bongiorno per lo storico spot della Grappa Bocchino “Sempre più in alto”), UFFA DOMANI E’ LUNEDI sigla del programma omonimo di Rai 1. I Daniel SENTACRUZ Ensemble hanno anche all’attivo la colonna sonora del film “La vita e gli amori di Scaramouche”.

Della formazione originale capitanata da Ciro Dammicco, oggi sono rimasti i tre solisti Mara Cubeddu, Rossana Barbieri e Gianni Minuti che si ripresentano con una canzone dalla presa immediata che riecheggia la magia dell’estate, con un arrangiamento dal sapore “retrò”, ma modernissimo nella sonorità.

Daniel Sentacruz Ensemble su Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Daniel_Sentacruz_Ensemble

La band:

MARA CUBEDDU

prima di far parte dei DSE, è stata cantante dei Flora Fauna e Cemento e cointerprete del brano “Due Mondi” insieme a Lucio Battisti nell’album “Anima Latina”. Ha realizzato come solista, autrice e co-executive producer un album, “Pompei” (EMI), prodotto in America con gli arrangiamenti e la partecipazione dei fratelli Porcaro in arte Toto. Negli ultimi trent’anni Mara ha vissuto a Los Angeles dove da tempo lavora all’Italian Film Commission dell’Istituto italiano per il Commercio Estero (ICE) occupandosi della promozione in America del cinema e della musica italiana.

ROSSANA BARBIERI

Conosciuta anche con lo pseudonimo di LINDA LEE ha inciso tra gli altri TOI ET MOI (in coppia con Gianni Minuti), ANNIE BELL colonna sonora originale del film “La fine dell’innocenza” ed interpretato “Mater Tenebrarum”, colonna sonora del film “Inferno” di Dario Argento, scritta ed eseguita da Keith Emerson. Ha partecipato come solista al Festival di Sanremo del 1980 con il brano “Va Pensiero” arrivando in finale. Linda Lee/Rossana ha continuato in tutti questi anni a cantare e a tenere concerti in Italia e all’estero.

GIANNI MINUTI

Eccellente chitarra solista nel brano “I’m On The Way To Your Heart” / “Sono Sulla Strada Del Tuo Cuore” (1976) cantata da Kabir Bedi, conosciuto come Sandokan della omonima serie Tv. In questi anni ha continuato ad esercitare l’attività di musicista, autore e arrangiatore in particolare per il suo lungo e fruttuoso sodalizio musicale con Linda Lee che lo ha visto impegnato nelle vesti di produttore e autore di brani e anche di cointerprete nel brano “Toi et Moi”. Il milanese Gianni ha continuato la sua attività di cantante e musicista live in tutta Italia, ma dopo essere diventato “napoletano di adozione” è stato protagonista delle serate musicali dei migliori locali di Ischia, Capri e del golfo di Sorrento.