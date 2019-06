Oltre 400 donne dicono no alla violenza nel nuovo video di Raina “Per lei”

Online da venerdì 24 maggio il video di “Per lei” di Raina. Il singolo nasce da una collaborazione con GgD, nome d’arte di Pierluigi De Pascali, fondatore e membro dei Sud Sound System.

Questo progetto, come racconta lo stesso GGD, è nato con il metodo giamaicano, ovvero una base cantata da più artisti. Il trait d’union è un argomento sociale molto caro all’artista: la lotta alla violenza sulle donne.

Il video, firmato da Tommaso Marzioni, si basa su una piccola storia quotidiana. Il protagonista insegue una ragazza apparentemente per molestarla, una storia che leggiamo tutti i giorni sui quotidiani, ma questo video ha un finale diverso e vuole comunicare un totale rifiuto alla violenza e alle molestie sulle donne. Alla storia cantata da Raina, si alternano le immagini di oltre 400 donne che simbolicamente dicono “no” alla violenza femminile. Raina della Villa Ada Posse “rappresenta al meglio la tematica che ho voluto affrontare, con un testo in italiano molto diretto, senza mezze misure”, spiega GgD.

“Per lei”, fa parte dell’EP “Make Her Happy” di Pierluigi De Pascali alias GgD, lavoro impreziosito da altre traccie cantare da Zizzla (Jamaica), Treble (Sud Sound System) e Kerry Starr (Jamaica).

Potete ascoltare il progetto di tutte le piattaforme digitali https://music.apple.com/it/album/make-her-happy-ep/.