Nitro inaugura il Canapa Festival 2019 a Forlì

Al via dal 7 al 9 giugno la quarta edizione del Canapa Festival presso il Parco Fluviale di Castrocaro Terme. La kermesse dedicata alla canapa torna anche quest’anno con un programma ricco di eventi, ospiti e speciali iniziative che consacrano la manifestazione come un punto di riferimento del settore a livello locale e nazionale.

Sarà il rapper vicentino Nitro Wilson, classe 1993, ad inaugurare l’evento che anche quest’anno punta sulla musica e sull’informazione dedicata al mondo canapa.

Negli oltre 20.000 MQ troveranno spazio concerti dedicati al rap nella giornata di venerdì 7 con Nitro Wilson, rapper di spicco della scena nazionale direttamente da Machete Crew. Nel suo live accompagnato dal DJ, proporrà i brani dell’ultimo album “No Comment” e altri estratti dalla sua discografia. Ad aprire il concerto, le nuove promesse della scena locale YaMatt e Jerico.

Sabato 8 andrà in scena il Viva Woodstock Show, uno spettacolo tutto dedicato al celebre festival organizzato nel 1969 che proprio quest’anno compie mezzo secolo. Protagonista dello show sarà la band Woodstock Alive che ripercorrerà dal vivo tutti gli indimenticabili brani dei grandi artisti che si sono esibiti a Woodstock: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane e molto altro. A chiusura il set a cura di DJ Sunshine per ballare a occhi chiusi, saltare, cantare, sognare di essere nell’immenso prato di Woodstock tutta la notte. Ad aprire il concerto gli Ukus In Fabula, un trio di ukulelisti che propone un vasto repertorio da Bob Dylan a Bob Marley tutto suonato con la tipica chitarra hawaiiana.

Gran finale domenica 9 con la serata dedicata a Lucio Battisti e l’intervento del Mastro Giulio Rapetti in arte Mogol, che intratterrà il pubblico con il suo personale ricordo dell’artista scomparso nel 1998. L’appuntamento sarà anticipato dal live di Monica P. e Giacomo Toni e seguito dall’esibizione de Il nostro canto Libero. Massimo Luca e Gianni Dall’aglio con Daniele Perini, Johnny Pozzi, Pino Montalbano e Franco Malgioglio raccontano e cantano la musica di Lucio Battisti.

La manifestazione offrirà un’ampia panoramica sull’attuale settore della canapa nei suoi molteplici usi, attraverso eventi informativi che vedranno la presenza di ospiti illustri del mondo scientifico, medico, universitario, legale, agricolo e istituzionale.

Il Canapa Festival 2019, che nella scorsa edizione ha superato la quota di oltre 12.000 presenze, ospiterà oltre cinquanta espositori dall’artigianato all’industria di settore, che esporranno tutti i segmenti applicativi e commerciali della canapa, e vedrà la presenza anche di numerosi oltre dieci punti di street food e anche un’area allestita per il campeggio, relax e zona bimbi.

Canapa Festival

Parco Fluviale di Castrocaro Terme

Via Osvaldo Favelli – Castrocaro Terme (FC)

Da venerdì 7 a domenica 9 giugno 2019

dalle 11.00 alle 02.00

ingresso giornaliero euro 5

infoline +393453117387