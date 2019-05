Mimosa Quello che più mi stupisce

in radio il singolo che lancia l’Ep della giovane artista





In promozione radiofonica il brano tratto dall’Ep che porta lo stesso titolo.

Un brano essenziale che mette in risalto la ottima interpretazione e le doti della giovane interprete.

Testo importante che si integra alla perfezione con un arrangiamento efficace e coinvolgente.

Sicuramente un bel biglietto da visita per l’inizio di una nuova storia musicale del nostro panorama musicale italiano.

Mimosa, all’anagrafe Rachele Di Vaia, 21 anni, napoletana, studia teatro e canto.

Prodotta da Gino Magurno, che scrive e arrangia le canzoni, esordisce con l’Ep Quello che più mi stupisce pubblicato dalla Interbeat. Oltre l’omonimo singolo, l’Ep contiene i brani, Non mi fermare, Sole e More music.

Spotify

https://open.spotify.com/album/1WLPeyWcQ1SGf2q3KNui7E

Interbeat Records

Facebook

https://www.facebook.com/interbeatrecords/

Official Page

http://www.interbeat.it/

Contatti

mail@interbeat.it

Promobeat