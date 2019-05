Il rirtorno di Daniel SENTACRUZ Ensemble

Ci hanno lasciato con “Linda bella Linda” e dopo 30 anni di assenza si ripresentano al grande pubblico con “Mara e il mare”: hanno realizzato innumerevoli HIT mondiali, concerti in tutto il globo, 3 Festival di Sanremo: ora sono tornati, i Daniel SENTACRUZ Ensemble.





La band è famosa a livello planetario per successi quali SOLEADO (100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo anche grazie alla versione inglese “When a child is born” cantata da tanti artisti Internazionali tra cui Placido Domingo, Andrea Bocelli, Bing Crosby, Mireille Mathieu, Charles Aznavour, Demis Roussos, Celine Dion), LINDA BELLA LINDA (in gara a Sanremo 1976), ALLAH ALLAH (ospiti Sanremo 1977), MEZZANOTTE (in gara a Sanremo 1978), UN SOSPERO (adottata da Mike Bongiorno per lo storico spot della Grappa Bocchino “Sempre più in alto”), UFFA DOMANI E’ LUNEDI sigla del programma omonimo di Rai 1. I Daniel SENTACRUZ Ensemble hanno anche all’attivo la colonna sonora del film “La vita e gli amori di Scaramouche“.

In radio da venerdì 31 maggio con il singolo “MARA E IL MARE”, brano scritto da Enzo Leomporro degli AUDIO 2, con Giovanni Russo e Domenico della Vecchia, un giro armonico stile anni ’60, ma con un sound digitale. Da notare la particolare intro, con frammenti di ricerca della stazione radio, idea di divertissement che può essere utilizzato dai DJ per invitare il pubblico ad indovinare i titoli e i nomi degli artisti “citati”.

Della formazione originale capitanata da Ciro Dammicco, oggi sono rimasti i tre solisti Mara Cubeddu, Rossana Barbieri e Gianni Minuti che si ripresentano con una canzone dalla presa immediata che riecheggia la magia dell’estate, con un arrangiamento dal sapore “retrò”, ma modernissimo nella sonorità.

Il singolo è pubblicato su etichetta STUDIO LEAD di Bruno Tibaldi ex Direttore Artistico dei DSE alla EMI italiana negli anni ’70.

Daniel Sentacruz Ensemble su Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Daniel_Sentacruz_Ensemble

SOCIAL

FB: https://www.facebook.com/dsesentacruz.dse

FB: https://www.facebook.com/complessoDSE/

IG: https://www.instagram.com/sentacruz/